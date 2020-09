Sri Lanka: Dập tắt đám cháy trên tàu MT New Diamond chở 20 triệu thùng dầu

Vụ hỏa hoạn xảy ra từ ngày 3/9 trên tàu MT New Diamond chở gần 2 triệu thùng dầu thô đang trên hành trình từ cảng Mina Al Ahmadi của Kuwait đến cảng Paradip của Ấn Độ. Sri Lanka đã điều 4 tàu lai dắt, 3 tàu hải quân, 5 tàu lực lượng tuần duyên và một số tàu chiến để chữa cháy. Ấn Độ cũng đã điều 6 tàu tham gia hỗ trợ Sri Lanka.

Thông báo của Hải quân Siri Lanka nêu rõ đã dập tắt hoàn toàn đám cháy trên tàu New Diamond vào tối 6/9, gần 79 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được tin báo. Tuy nhiên, Hải quân Sri Lanka cảnh báo có khả năng lửa bùng phát trở lại do nhiệt độ bên trong tàu cao và các ảnh hưởng từ môi trường. Do đó, Hải quân Sri Lanka vẫn cảnh giác cao và sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình huống khẩn cấp nào.



Các nhà hoạt động môi trường đã cảnh báo nếu xảy ra rò rỉ dầu có thể dẫn đến hủy diệt hệ sinh thái biển và thảm họa môi trường bờ biển phía Đông Sri Lanka, thậm chí có thể là thảm họa biển lớn nhất thế giới.

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ môi trường biển của Sri Lanka, bà Darshani Lahandapur, cho biết quốc gia Ấn Độ Dương này lo ngại không đủ nguồn lực và khả năng để ứng phó với thảm họa môi trường nghiêm trọng như vậy nên đã đề nghị sự giúp đỡ các quốc gia trong khu vực.

Sáng 6/9, Hải quân Sri Lanka cho biết một nhóm 10 chuyên gia trong các lĩnh vực cứu hộ, đánh giá thảm họa và tư vấn pháp lý từ Anh Anh và Hà Lan đã đến Sri Lanka tham gia nỗ lực cứu hộ, bên cạnh các chuyên gia đã có mặt trên một trong 4 tàu lai dắt kể trên.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn trên tàu MT New Diamon có 23 thủy thủ, trong đó có 18 người Philippines và 5 người Ai Cập. Vụ việc khiến 1 thủy thủ thiệt mạng, 3 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện, sức khỏe ổn định, và 21 thủy thủ đã được sơ tán an toàn. Một quan chức Hải quân Sri Lanka cho biết đám cháy có khả năng bắt nguồn từ buồng động cơ nhưng không lan tới khu vực khoang chứa dầu và chưa xảy ra sự cố rò rỉ.