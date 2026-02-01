SpaceX thực hiện biện pháp 'đối phó khẩn cấp' với các trạm Starlink của Nga

.t1 { text-align: justify; }

Công ty SpaceX của Mỹ đã hạn chế việc sử dụng internet vệ tinh Starlink trong lĩnh vực giao thông vận tải tại Ukraine.

Các thành viên của nhóm Narodny Starlink trên Facebook bắt đầu đăng tải các tin nhắn về tốc độ bất thường của các thiết bị đầu cuối vào hôm nay.

Thông báo về các hạn chế sử dụng Starlink do tốc độ cao.

Theo cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Serhiy "FLASH" Beskrestnov, các hạn chế được áp đặt ngày hôm nay là biện pháp đối phó đầu tiên mà công ty thực hiện theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Ông Beskrestnov nói thêm rằng bước đi này chỉ là tạm thời: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng các giải pháp hiện tại chỉ là tạm thời (hay nói cách khác là khẩn cấp) và sẽ được thay thế bằng một giải pháp toàn diện, được cân nhắc kỹ lưỡng, và điều này sẽ cần thời gian”.

Ngày 29 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov thông báo rằng phía Kyiv cùng với công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk, đang nỗ lực giải quyết vấn đề sử dụng các thiết bị đầu cuối trên máy bay không người lái của Nga.

Một máy bay không người lái Geran-2 (Shahed-136) của Nga, được trang bị thiết bị đầu cuối Starlink, đã bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine.

Cần nhớ rằng vào tháng Giêng, hệ thống phòng không Ukraine lần đầu tiên đánh chặn một máy bay không người lái BM-35 của Nga, được điều khiển thông qua thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink.

Trước đó, các thiết bị này đã được gắn trên máy bay không người lái tấn công Molniya, và lần sử dụng đầu tiên trên UAV cảm tử Shahed, điều này đã được ghi nhận vào tháng 9 năm 2024, nhưng lúc đó nó chưa được sử dụng rộng rãi.