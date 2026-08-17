Sốt vé trận ĐT Việt Nam vs Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 19/6: Vé chợ đen bị đẩy lên gấp 2 lần, người hâm mộ cần tỉnh táo

Thị trường vé chợ đen trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia đang tăng chóng mặt.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đã lập tức kích hoạt "cơn sốt" vé xem trận lượt về tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình lúc 20h00 ngày 19/8. Chỉ vài giờ sau khi trận đấu kết thúc, thị trường vé chợ đen đã nhộn nhịp với mức giá bị đẩy lên gấp 2 đến 4 lần so với mệnh giá niêm yết, trong đó không ít vị trí VIP đã chạm mốc 4 triệu đồng/vé.

Màn trình diễn thăng hoa của thầy trò HLV Kim Sang Sik ngay tại Kuala Lumpur mang về lợi thế cực lớn, mở cánh cửa tiến vào trận chung kết cho đội tuyển Việt Nam. Chính kỳ vọng được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc đội nhà giành vé đi tiếp đã khiến nhu cầu sở hữu một tấm khán đài tại Mỹ Đình tăng vọt. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành hai đợt mở bán trực tuyến với các mức giá niêm yết lần lượt là 300.000 đồng, 500.000 đồng, 700.000 đồng và 1.000.000 đồng. Tuy nhiên, toàn bộ lượng vé chính thức đã nhanh chóng bán hết sạch.

Vé được rao bán trong các chợ vé online (Ảnh: FB/Chợ vé ASEAN Cup 2026)

Khảo sát tại các hội nhóm trao đổi vé trực tuyến cũng như không khí quanh khu vực sân Mỹ Đình cho thấy sự chênh lệch giá vé. Đáng chú ý nhất là khu vực Khán đài A tầng 2 (cửa 1-2 VIP) vốn có giá gốc 1 triệu đồng hiện đang được rao bán tới 2-2,5 triệu đồng/vé, tức tăng gấp 2 lần. Ngay cả khu vực vé mời (cửa 3-4 Khán đài A) cũng được chào mua - bán sôi nổi ở mức 1-1,5 triệu đồng/vé. Các vị trí thuộc cửa 5-6 dao động quanh mốc 1 triệu đồng/vé so với giá gốc 700.000 đồng.

Sức nóng tương tự cũng bao trùm Khán đài B. Vé tầng 2 cửa 1-2 hiện được hét giá lên tới 2 triệu đồng/vé, trong khi vé tầng 5 dao động từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/vé (giá gốc từ 500.000 đến 700.000 đồng). Ngay cả khu vực Khán đài C và D có giá niêm yết thấp nhất là 300.000 đồng/vé thì hiện tại người hâm mộ cũng phải bỏ ra ít nhất 600.000 đồng, gấp đôi giá gốc mới có thể sở hữu. Nhiều "phe vé" còn chủ động tìm gom lại vé từ người hâm mộ với giá cao để tích trữ, dự báo mức giá sẽ còn tiếp tục lập đỉnh trong 24 giờ trước thời điểm bóng lăn.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/8/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Mặc dù cơn sốt vé đang ở đỉnh điểm, dẫu vậy người hâm mộ cần hết sức tỉnh táo khi giao dịch qua các kênh không chính thức, tránh nguy cơ mua phải vé giả, vé đã qua quét mã QR hoặc sập bẫy lừa đảo chuyển tiền trên mạng xã hội.