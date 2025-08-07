'Sốt' clip 3 thanh niên lao ra cứu chiếc xe máy bị mưa lớn cuốn trôi ở TP.HCM

Clip mưa lớn quật ngã, cuốn trôi xe máy, tài xế được người lạ bên đường lao ra giúp đỡ. (Nguồn: @daicacacanh)

Trong clip được lan truyền mạnh trên mạng xã hội , một người lái xe máy sang đường trong cơn mưa lớn, nước ngập nửa thân xe. Bị dòng nước chảy xiết hất đổ nhào, tài xế luống cuống cố gắng ngăn chặn chiếc xe máy để nó không bị cuốn trôi nhưng lực bất tòng tâm. Thấy vậy, 3 thanh niên đang đứng trú mưa không ngại nguy hiểm lao ra giúp đỡ chống lại sức mạnh của dòng nước không kém gì lũ cuốn, đưa chiếc xe máy và tài xế vào lề đường an toàn.

Clip dài 46 giây với dòng mô tả ngắn ngủi “ Tự hào tinh thần người Việt Nam, luôn giúp đỡ nhau khi gặp nạn” đã thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích, chia sẻ và hàng nghìn bình luận trên TikTok và Facebook.

Cư dân mạng bày tỏ xúc động trước hành động hỗ trợ nhau trong hoạn nạn: "Tự nhiên xem được những khoảnh khắc này mình thấy nổi da gà. Cảm động vì tình người dành cho nhau trong lúc khó khăn. Việt Nam tôi là vậy đó"; "Tự hào người Việt Nam tôi, hành động quá ấm áp!"; "Thật ấm áp tình người giữa dòng nước xiết. Thời điểm này đang mùa mưa, ra đường cần rất cẩn thận"...

Bảo Ngân bình luận: "Mình từng hiểu cảm giác bị ngã trong mưa và có người tới giúp mình, lúc ấy rất biết ơn những người ra đỡ cho mình. Cảm ơn những tấm lòng như vậy, dẫu biết nguy hiểm nhưng vẫn tình nguyện ra hỗ trợ không ngại khó khăn".

Thanh Tùng chia sẻ: "Tôi xem đoạn clip mà còn cảm thấy hồi hộp luôn. Lúc bác lái xe máy ngã nhào xong loay hoay trông thương thực sự. Khi có thêm mấy người tình nguyện vào giúp đỡ thì tôi mới thở phào. Các anh dù đang tránh mưa cho đỡ ướt nhưng cũng không ngại lao ra giúp đỡ người hoạn nạn".

Hình ảnh những người xa lạ sẵn giúp đỡ nhau trong lúc mưa ngập khiến dân mạng xúc động. (Ảnh chụp màn hình)

Ngọc Nguyễn viết: "Tôi mà ở gần là sẽ cưới ông áo đen quần đùi đỡ xe máy liền. Đúng là người đẹp vì cái tâm chứ không cần quần áo, lụa là làm gì. Hình ảnh đẹp của dân Việt Nam, dù xa lạ nhưng khi gặp nạn lập tức có những người tới ứng cứu ngay. Nếu không có các anh ấy thì không biết bác tài xế phải làm sao giữa dòng nước lớn".

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ kinh nghiệm giữ an toàn trong mùa mưa . "Đoạn đường này cứ mưa lớn là ngập. Mọi người không nên chạy xe qua, sẽ rất nguy hiểm. Khi nước chảy như thác đổ, các tài xế không nên cố gắng chạy qua, nhẹ thì chết máy còn nặng thì xác định là ngã xe, gặp tai nạn không đáng có", My Nguyễn bình luận.

Văn Hùng viết: "Thời tiết tháng 8, tháng 9 thường có mưa lớn. Các thành phố thời điểm này rất dễ dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ. Tốt nhất mưa lớn nên trú hoặc ở nhà. Nếu bạn có việc phải ra đường thì nên chọn đường đi an toàn, giữ tốc độ ổn định, sử dụng số thấp và giữ đều gas khi đi qua vùng ngập nước. Nếu xe bị chết máy, không nên cố khởi động lại mà hãy dắt xe ra khỏi vùng ngập và kiểm tra trước khi khởi động".

Thu Uyên chia sẻ: "Kinh nghiệm của tôi thì mọi người nên kiểm tra tình trạng lốp xe thường xuyên, nhất là khi gặp thời tiết mùa mưa. Lốp đúng chuẩn, còn gai lốp giúp hạn chế tình trạng bị trượt nước khi lưu thông dưới trời mưa, ngược lại lốp mòn sẽ dễ bị trơn trượt. Bên cạnh đó, ai hay phải ra đường trời mưa cũng nên chọn áo mưa liền thân, còn áo mưa cánh dơi khá vướng víu lại bị gió lùa".

Người đăng clip là Thành Danh, chủ một tiệm kinh doanh vật liệu xây dựng tại Đường số 8, phường Thủ Đức, TP.HCM, theo thông tin trên trang cá nhân. Cửa hàng anh nằm tại khu vực dân cư đông đúc nhưng lại thường xuyên bị ngập vào mùa mưa. Clip được quay trong trận mưa lớn khiến đường phố TP.HCM ngập lụt tối 5/8.

Mỗi lần mưa ngập, anh Danh thường quay clip để cảnh báo người đi đường, khuyến cáo họ chọn lộ trình an toàn hơn, hy vọng hành động nhỏ của mình có thể giúp họ bớt đi phần nào khó khăn khi di chuyển.



