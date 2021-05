Sốt cây kiểng đột biến

Tại Việt Nam, cộng đồng những người chơi cây kiểng lá đang dần phát triển mạnh. Hiện có rất nhiều hội nhóm trên mạng xã hội tập hợp nhiều người chơi kiểng lá, như nhóm Cây trong nhà - indoor plants, với hơn 56 nghìn thành viên; nhóm Chợ cây trong nhà và kiểng lá, với 25 nghìn thành viên; nhóm Sàn kiểng lá, với 10 nghìn thành viên...



Mua cây kiểng lá đột biến qua các trang thương mại điện tử nước ngoài, người chơi nhận "quả đắng".

Được biết, đây là thú chơi các loài cây lá có màu sắc đẹp, hình dáng lạ, hay cây có lá biến đổi hình dáng, kích thước theo từng giai đoạn sinh trưởng. Anh T.V.G, một người chơi kiểng lá cho biết: Cộng đồng chơi kiểng lá Việt Nam chỉ mới xuất hiện hơn 3 năm trở lại đây và phát triển mạnh trong năm 2020.

Các loại cây kiểng lá thông thường ở mức giá tầm trung có thể kể đến như monstera deliciosa thai constellation, monsteradeliciosa, burle marx, crystal hope... có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng một cây tùy loại. Nhiều nhà vườn bán cây cảnh trong tỉnh nắm bắt xu hướng đã nhập về bán với đa dạng các loại.

Tuy nhiên, dạo gần đây người chơi kiểng lá không còn coi đây là thú chơi cây cảnh bình thường, mà trở thành thú chơi sưu tầm, đấu giá, nhất là những giống cây nhập khẩu từ Thái Lan, Malaysia có kích thước lớn, hay có kiểu đột biến lạ như các loại Monstera hiếm gặp, đột biến với những chiếc lá nửa trắng, nửa vàng hoặc đột biến theo từng đốm rải rác, hoặc lá có màu trắng hoàn toàn...

Giá thành của các giống cây này rất cao, có thể giao động từ vài chục triệu đồng đến cả tỷ đồng. “Giá bán của các loài kiểng lá trên thế giới khá tương đồng và khó bị thổi giá cao, bởi người chơi có thể tìm hiểu thông tin và giá bán từ các sàn chơi cây kiểng lá chuyên nghiệp trong và ngoài nước”, anh T.V.G nói.

Nhưng gần đây, thị trường trong nước có hiện tượng nhiễu loạn, nhiều người chơi mới không biết rằng cây đột biến tuy ít, nhưng lại dễ nhân giống, hoặc can thiệp hóa chất để tạo nên màu sắc đột biến, vì thế, nếu không am hiểu sẽ rất dễ mua nhầm với giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thực.

Không chỉ được mua bán, săn lùng ở các hội nhóm trong nước, nhiều người chơi tìm mua các loại kiểng lá từ các sàn thương mại điện tử nước ngoài như Ebay, Amazon... và không ít người phải ngậm ngùi khi cây gửi về không đúng chủng loại, cũng như bị hư hại khá nhiều.

“Không ít bạn mới chơi thường chưa tìm hiểu kỹ loại cây chỉ thấy giống như hình và rẻ nên mua bị nhầm. Gần đây, do nhu cầu tăng cao, đã xuất hiện nick ảo lừa đảo, nên người chơi cần tìm hiểu kỹ và chọn các nhà vườn uy tín”, anh T.V.G khuyến cáo.