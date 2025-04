SOOBIN, hoa hậu Thanh Thủy, Kỳ Duyên chiến thắng hạng mục đề cử tại Elle Beauty Awards 2025

Gala trao giải ELLE Beauty Awards 2025 vừa diễn ra tại TP.HCM. Đây là một giải thưởng thường niên vinh danh những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp nổi bật trong năm và vinh danh những cá nhân dành cho các nghệ sĩ.

Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và truyền thông, với hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng tham dự.

Hoa hậu Thanh Thủy nhận giải Gương mặt của năm (Best Face of the year). Với vẻ đẹp rạng rỡ cùng thần thái cuốn hút, Thanh Thủy đã chinh phục người hâm mộ lẫn ban giám khảo. Cô được xem là biểu tượng cho vẻ đẹp thanh lịch và cảm xúc.

" Nhận được giải thưởng này là sự may mắn lớn vì trong danh sách đề cử có nhiều người Thủy mến mộ từ lâu. Cảm ơn tất cả những khán giả đã luôn đồng hành, ủng hộ" - hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ tại lễ trao giải.

Hoa hậu Kỳ Duyên.

Hoa hậu Thanh Thủy tại giải thưởng.

Hoa hậu Kỳ Duyên nhận giải Hình thể đẹp nhất của năm (Best Body of the year). Cô sở hữu vóc dáng khỏe khoắn, quyến rũ. Kỳ Duyên cảm ơn tình yêu thương của mọi người đã bình chọn và nói vui "chạy bộ tiếp thôi".

Ca sĩ SOOBIN vượt qua nhiều đề cử khác để nhận giải Quý ông đẹp nhất của năm (Best Looking Gentleman).

Anh được đánh giá là một ca sĩ tài năng, sở hữu phong cách thời trang ấn tượng. Sự tự tin, vẻ ngoài quyến rũ của anh cũng tạo nên sức hút mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Vì lý do cá nhân nên SOOBIN không có mặt tại sự kiện để nhận giải.

Ca nương Kiều Anh nhận giải Người có mái tóc đẹp của năm (Best Hair of the year). Chị đẹp Kiều Anh bất ngờ và cảm thấy vui khi nhận giải thưởng này.

Ca nương Kiều Anh

SOOBIN.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải Ngôi sao đột phá của năm (Breakout Star of the year) cho Gemini Hùng Huỳnh. Với sự nhiệt huyết, tài năng và tinh thần cống hiến, Gemini Hùng Huỳnh góp phần tạo một làn gió tươi mới cho làng giải trí.