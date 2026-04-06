Soobin bị tài xế taxi "chặt chém" gấp đôi giá cước, thời sự địa phương phải đăng tin cảnh báo

Minh Hồng |

Mới đây, nam idol Soobin (TXT) đã đăng tải vlog du lịch Cebu, Philippines. Trong đó có đoạn Soobin bị tài xế taxi "chặt chém". Ban đầu, tài xế taxi thỏa thuận chở Soobin từ sân bay về khách sạn với giá 500 peso. Nhưng đến nơi, tài xế đã yêu cầu nam idol phải trả 1000 peso. Soobin kiên quyết chỉ trả đúng 500 peso đã thỏa thuận ban đầu và thậm chí còn cảnh báo rằng anh sẽ báo cảnh sát.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là người hâm mộ của TXT. Họ đã lan truyền câu chuyện trên nhiều kênh truyền thông xã hội khác nhau. Tính chất nghiêm trọng và lan truyền nhanh chóng của sự việc đã thúc đẩy Cục Quản lý và Cấp phép Vận tải Đường bộ Philippines (LTFRB) phải hành động nhanh chóng.

Soobin ghi lại cảnh bị tài xế taxi ở Cebu, Philippines "chặt chém" gấp đôi giá thỏa thuận ban đầu. Ảnh: YouTube

Vào ngày 3/4, LTFRB đã ban hành lệnh yêu cầu giải trình đối với nhà điều hành taxi liên quan đến vụ việc. Cơ quan này cho biết Soobin đã bị "lừa đảo trắng trợn", bao gồm việc tính giá quá cao và cố tình không sử dụng đồng hồ tính cước. Chiếc taxi nói trên, được cho là hoạt động từ Sân bay Quốc tế Mactan Cebu, hiện đang bị điều tra.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, cho rằng những hành động như vậy làm suy yếu lòng tin của công chúng và làm hoen ố hình ảnh quốc gia, đặc biệt khi có sự tham gia của những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn. Chủ tịch LTFRB Vigor D. Mendoza II nhấn mạnh rằng đoạn video lan truyền trên mạng về Soobin là bằng chứng thuyết phục của vụ việc.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, LTFRB đã ra lệnh đình chỉ hoạt động tạm thời 30 ngày đối với đơn vị taxi liên quan. Chủ xe cũng được yêu cầu giao nộp biển số xe và giấy phép lái xe. Hơn nữa, chủ xe phải cung cấp bản giải trình bằng văn bản có tuyên thệ trong vòng 5 ngày, nêu rõ lý do tại sao lại có hành động "chặt chém" khách du lịch. Các biện pháp kỷ luật tiếp theo, bao gồm cả việc đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh sẽ được xem xét áp dụng.

Thời sự địa phương đã đưa tin về vụ việc. Ảnh: X

Bất chấp những tranh cãi, Soobin không để sự việc làm chuyến đi của mình mất vui. Nam thần tượng tiếp tục tận hưởng thời gian ở Cebu sau sự kiện Dunkin' Fun Meet của TXT tại MOA Arena vào ngày 8/3. Anh đã tận dụng cơ hội để khám phá hòn đảo Cebu, tham gia các hoạt động như bơi lội, trượt zipline và lặn biển, đồng thời giao lưu với người hâm mộ trong suốt chuyến đi.

Soobin sinh năm 2000, là trưởng nhóm của nhóm nhạc nam TXT (Tomorrow X Together) trực thuộc HYBE Labels. Sở hữu ngoại hình sáng, thân hình cao ráo cùng khí chất “bạn trai quốc dân”, Soobin nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến trong cộng đồng Kpop.

Ra mắt năm 2019 cùng TXT, anh ghi dấu ấn với giọng hát ấm áp, khả năng trình diễn ổn định và vai trò thủ lĩnh điềm tĩnh, trách nhiệm. TXT liên tục gặt hái thành công với các album như The Dream Chapter , minisode , The Chaos Chapter , The Name Chapter , khẳng định vị thế nhóm nhạc Gen 4 hàng đầu. Ngoài âm nhạc, Soobin còn được biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai trò MC của Music Bank, cho thấy hình ảnh idol đa năng, chuyên nghiệp và ngày càng trưởng thành.

Soobin là trưởng nhóm TXT. Ảnh: X

Nguồn: ABS-CBN

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

