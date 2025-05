SOOBIN bật khóc nức nở, khóc ngất trên sân khấu

Nối tiếp đêm diễn thứ 1 thành công rực rỡ, SOOBIN một lần nữa khiến khán giả sống trọn vẹn trong cảm xúc của âm nhạc trong đêm 2 của SOOBIN Live concert: All-Rounder. Nam ca sĩ giữ vững phong độ khi hoàn thành xuất sắc hơn 30 ca khúc và kết hợp ăn ý cùng dàn nghệ sĩ khách mời Tlinh, Rhymastic và Binz.

Đặc biệt, màn diễn hát xẩm, chơi đàn bầu của SOOBIN và bố - NSND Huỳnh Tú tiếp tục là tâm điểm của sự kiện. Lần đầu tiên trong concert cá nhân của một nghệ sĩ, khán giả hoà giọng cùng làn điệu dân ca bằng niềm tự hào dân tộc của con người Việt Nam.

SOOBIN và bố - NSND Huỳnh Tú

SOOBIN và bố khiến khán giả reo hò với màn hát xẩm, chơi đàn bầu trong 2 tiết mục Mục Hạ Vô Nhân, Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Trong một minigame, nam ca sĩ đã dành tặng chiếc đàn bầu cho chàng trai thể hiện tiết mục Trống Cơm (phiên bản Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai).

Nhận được món quà từ SOOBIN, chàng trai chia sẻ cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được truyền cảm hứng từ âm nhạc truyền thống của Việt Nam.

Ở chặng cuối của đêm diễn, SOOBIN tiếp tục biến hoá với những ca khúc Dancing In The Dark, Lặng, Sẽ Quên Em Nhanh Thôi, Sunset In The City, Day Dream, Beautiful Monster, Lặng, Sẽ Quên Em Nhanh Thôi, Sunset In The City, Ai Cũng Phải Lớn.

Những màn trình diễn đẳng cấp của SOOBIN

Trước khi kết lại 2 đêm diễn của “SOOBIN Live concert: All-Rounder”, SOOBIN bất ngờ bị “đánh úp” bởi ban tổ chức bằng những thước phim chia sẻ của gia đình, người thân. Lắng nghe những tâm sự chân tình, nam ca sĩ không kiềm được cảm xúc, bật khóc nức nở sau 2 đêm diễn nhiều áp lực.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Đây là 2 ngày tôi không thể nào quên trong cuộc đời. Cảm ơn tất cả khán giả đã biến giấc mơ của SOOBIN trở thành hiện thực. Cảm ơn các bạn vì đã không lung lay”.

SOOBIN bật khóc nức nở trên sân khấu trước tình cảm của khán giả

SOOBIN liên tục gửi lời cảm ơn khán giả vì đã kiên nhẫn chờ đợi 2 đêm diễn của chính mình cũng như dành tình yêu thương chân thành, sự ủng hộ tuyệt đối cho anh.