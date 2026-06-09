Sony ra mắt TV BRAVIA và loa BRAVIA Theatre 2026, mang trải nghiệm điện ảnh chuẩn rạp phim về nhà

Sony Electronics Việt Nam chính thức giới thiệu thế hệ TV BRAVIA True RGB gồm BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II,TV BRAVIA 3 II kích thước lên đến 100 inch mang trải nghiệm chuẩn rạp phim.

Sản phẩm được phát triển cho nhu cầu thưởng thức nội dung trên màn hình lớn, dựa trên góc nhìn chuyên môn từ các đạo diễn, nhà làm phim và chuyên gia hàng đầu trong ngành điện ảnh, hướng đến việc tái hiện trung thực ý đồ hình ảnh và âm thanh của nhà sáng tạo, đồng thời mang lại trải nghiệm "TV và loa thanh chuẩn rạp phim" ngay trong chính không gian sống.

BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II: TV True RGB – Nét như Sony, chuẩn màu điện ảnh

Dẫn đầu danh mục năm nay là BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II, hai dòng TV BRAVIA True RGB đầu tiên của Sony, sử dụng hệ thống đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương được điều khiển độc lập nhằm tái hiện dải màu lớn nhất trong lịch sử TV Sony, đồng thời mang đến màu sắc chính xác, độ tương phản sâu và chiều sâu hình ảnh chân thực hơn.

Cả hai dòng TV được trang bị RGB Backlight Master Drive Pro giúp kiểm soát chính xác từng đèn LED để tăng độ sáng và tái hiện màu sắc tinh khiết hơn so với Mini LED thông thường, kết hợp X-Wide Angle Pro duy trì hình ảnh rõ nét ở nhiều góc nhìn. Hệ thống loa toàn dải, Voice Zoom 3™ ứng dụng AI và 3D Surround Upscaling mang lại âm thanh rõ lời thoại và hiệu ứng âm thanh vòm sống động hơn. Bộ đôi TV cũng tích hợp các tính năng điện ảnh như My Cinema, Ambient Optimization, cùng hỗ trợ Dolby Vision®, Dolby Atmos®, DTS:X® và IMAX® Enhanced.

Ở phân khúc cao cấp nhất, BRAVIA 9 II nổi bật với RGB Triluminos Max™, Luminance Booster Pro, Smooth Color Gradation và Immersive Black Screen Pro, mang đến dải màu rộng, độ sáng ấn tượng, giảm phản chiếu và duy trì độ chính xác màu sắc ngay cả trong môi trường nhiều ánh sáng. Trong khi đó, Acoustic Multi-Audio+ cùng loa tweeter đánh trần dạng beam nâng tầm hiệu ứng âm thanh điện ảnh giàu chiều sâu hơn.

Bên cạnh đó, BRAVIA 3 II mang đến lựa chọn TV thông minh cho nhu cầu giải trí phổ thông với kích thước từ 43 đến 100 inch, nổi bật với XR Processor, XR Triluminos Pro, Motionflow XR 960 (tùy kích thước), cùng hỗ trợ Dolby Vision®, Dolby Atmos®, IMAX® Enhanced, HDMI 2.1 và VRR cho nhu cầu xem phim và chơi game trên màn hình lớn.

BRAVIA Theatre Trio và BRAVIA Theatre Bar 7: Âm thanh hoành tráng xứng tầm màn hình lớn

Hai dòng BRAVIA Theatre Trio và BRAVIA Theatre Bar 7 mới được phát triển cho nhu cầu giải trí trên màn hình lớn với khả năng mở rộng linh hoạt hơn.

Khác với soundbar truyền thống, BRAVIA Theatre Trio sử dụng cấu hình 3 loa gồm trái, phải và trung tâm, kết hợp 360 Spatial Sound Mapping tạo tới 24 loa ảo để mở rộng không gian âm thanh đa hướng. Hệ thống hỗ trợ Dolby Atmos®, DTS:X®, IMAX® Enhanced, mở rộng với loa subwoofer, loa sau và subwoofer kép tăng cường dải trầm và độ bao phủ âm thanh vòm. BRAVIA Theatre Trio kết hợp với BRAVIA Theatre Sub 9 và BRAVIA Theatre Rear 9 được phát triển cùng Sony Pictures Entertainment, tận dụng hiểu biết từ môi trường sản xuất âm thanh điện ảnh chuyên nghiệp để tái hiện chính xác hơn ý đồ âm thanh của nhà làm phim. Microphone USB Type-C mới cũng giúp hiệu chỉnh âm thanh theo từng không gian sử dụng chính xác hơn.

Trong khi đó, BRAVIA Theatre Bar 7 mang đến giải pháp loa thanh gọn gàng với 360 Spatial Sound Mapping, Sound Field Optimization và hệ thống 9 đầu ra âm thanh, bao gồm loa hướng trần và loa trái-phải, tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều sống động hơn. Khi kết hợp với BRAVIA Theatre Sub 7 và hỗ trợ subwoofer kép, hệ thống mang lại dải âm trầm mạnh mẽ hơn cho không gian giải trí lớn.

Sony cũng tiên phong đưa Direct Connect và Dual Subwoofer lên hệ sinh thái TV tại gia. Direct Connect cho phép TV BRAVIA kết nối trực tiếp với loa subwoofer và loa sau không dây mà không cần soundbar, trong khi Dual Subwoofer hỗ trợ kết nối đồng thời hai loa subwoofer như BRAVIA Theatre Sub 9, Sub 8 và Sub 7 với một loa chính tương thích, bao gồm BRAVIA Theatre Trio, Quad, Bar 9, Bar 8 và Bar 7, mang đến khả năng mở rộng âm thanh linh hoạt hơn cho trải nghiệm điện ảnh tại nhà.

Direct Connect: Dễ dàng tăng cường âm trầm và âm thanh vòm

Các mẫu TV Sony sử dụng vật liệu tái chế ở thân máy, linh kiện bên trong và điều khiển từ xa, đặc biệt là vật liệu tái chế SORPLAS™ do Sony phát triển. BRAVIA 9 II là TV đầu tiên của Sony ứng dụng nhựa có nguồn gốc tái tạo từ dầu ăn đã qua sử dụng và các nguyên liệu tái tạo khác trên mặt lưng và một số linh kiện bên trong như các bộ phận quang học, vốn là nhóm linh kiện khó sản xuất từ vật liệu tái chế.

TV BRAVIA và loa BRAVIA Theatre 2026 dự kiến có mặt tại Việt Nam từ tháng 6/2026.

Thông tin chi tiết: https://www.sony.com.vn/