Sony hồi sinh tai nghe Walkman 1979 với cổng USB-C, giá 1,5 triệu đồng

Mẫu tai nghe có dáng y hệt bản đi kèm chiếc Walkman đầu tiên, chỉ đổi đầu cắm cũ sang USB-C và thêm micro để nghe gọi.

Sony vừa bán ra MDR-3R, bản làm lại của chiếc tai nghe đi kèm máy nghe nhạc Walkman đầu tiên năm 1979. Mẫu tai nghe có dây này có giá đề xuất 59,99 USD tại Mỹ, tương đương khoảng 1,56 triệu đồng. Máy thay giắc cắm 3,5 mm quen thuộc bằng đầu USB-C để cắm thẳng vào điện thoại, máy tính bảng hay laptop.

Sony MDR-3R với đệm tai màu cam

Bản gốc là MDR-3L2, đi kèm chiếc Walkman TPS-L2 ra mắt năm 1979. Sony dùng tên MDR-3 để gọi chung cho nó và hai mẫu có liên quan. MDR-3R sao chép lại dáng tai nghe này gần như nguyên vẹn: gọng nhựa mảnh, hai thanh kim loại trượt để chỉnh độ vừa đầu, đệm tai bằng mút. Trong hộp có cả đệm xanh và đệm cam để người dùng đổi màu theo ý thích, còn bao bì và sách hướng dẫn cũng làm theo mẫu cũ. Sản phẩm nặng 38 g, nhẹ hơn bản gốc 2 g.

Về âm thanh, Sony dùng cùng cỡ loa 23 mm như bản 1979 để giữ chất âm gần với bản gốc, rồi chỉnh nhẹ cho hợp cách nghe nhạc hiện nay. Nhà báo James Pero của tờ Gizmodo nhận xét giọng hát và dải âm cao sáng rõ, hai kênh trái phải tách bạch, nhưng âm trầm chỉ ở mức nghe được chứ không dày. Cây viết John Higgins của The Verge cũng thấy giọng hát rõ và dải cao thoáng, song chỉ ra tiếng trống snare hơi gắt và âm trầm hụt dần, khiến các đoạn trầm nghe gọn và khô hơn là sâu.

Kiểu đặt lên tai thay vì ôm kín tai khiến MDR-3R lọt tiếng ồn bên ngoài khá nhiều, và máy không có chống ồn chủ động. James Pero cho biết khi đi tàu điện ngầm, người đeo nghe được tiếng xung quanh nhiều hơn cả tai nghe kẹp tai. John Higgins phải tăng âm lượng để át tiếng xe cộ khi đi bộ ngoài phố. Micro trên dây cũng chỉ hợp dùng trong nhà: người ở đầu dây bên kia nghe rõ cả tiếng ồn trong phòng của James Pero, còn khi nói chuyện ngoài đường, giọng của John Higgins bị rè và méo. Về độ bền, James Pero thấy gọng nhựa mỏng như dễ gãy, thanh kim loại dễ uốn cong, đổi lại máy rất nhẹ và đeo lâu không mỏi.

Điểm trừ lớn nhất nằm ở sợi dây. Dây USB-C dài 1,2 m, có bộ điều khiển và micro, gắn liền với tai nghe nên người dùng không thể tự thay. Nếu dây hỏng, không có cách thay riêng sợi dây. Chính sợi dây từng là nguyên nhân khiến chiếc MDR-3L2 của John Higgins hỏng thời nhỏ: dây mắc vào ghi đông xe đạp, kéo tai nghe khỏi đầu rồi bị xe cán qua. Sony đã làm dây ngắn hơn bản gốc, nhưng không cho tháo rời.

Moondrop Old Fashioned đi theo hướng ngược lại. Mẫu tai nghe dáng hoài cổ này giá 25 USD, hơn 600.000 đồng, chưa bằng nửa giá MDR-3R. Dây của máy tháo được nhờ chân cắm 2-pin, loại thường thấy trên tai nghe nhét tai, nên người dùng có thể thay bằng dây của hãng khác. Moondrop cũng bán riêng dây có đầu USB-C. Đổi lại, John Higgins thấy gọng kim loại của Moondrop đeo kém thoải mái hơn, âm trung tối hơn và dải cao kém sắc. Loa 40 mm lớn hơn không giúp âm trầm tốt hơn, và ông vẫn thích cảm giác đeo lẫn âm thanh của Sony hơn.

Sony cho biết MDR-3R chạy với thiết bị hỗ trợ chuẩn truyền âm thanh qua cổng USB, không cần sạc, ghép đôi hay cập nhật. Hãng cũng nói rõ không khuyến khích dùng tai nghe này với máy Walkman. Ngoài bản thường, Sony bán thêm bản Stranger Things Edition giá 79,99 USD, khoảng 2,08 triệu đồng, có logo khắc trên gọng, đệm tai đỏ đen và bao bì riêng, lấy cảm hứng từ chiếc tai nghe nhân vật Max đeo trong phim.

MDR-3R đã bán từ ngày 5/11 tại Mỹ qua Sony, Amazon, Best Buy và các đại lý khác, giá 59,99 USD, còn ở Canada là 99,99 CAD. Bản Stranger Things Edition đang nhận đặt trước. Hiện chưa có thông tin về việc sản phẩm được bán chính hãng tại Việt Nam.