Sony công bố cấu hình Playstation 5: Mạnh ngang PC khủng thời điểm hiện tại nhưng thông số phần cứng vẫn kém Xbox Series X

Sau một thời gian dài chờ đợi, Sony đã chính thức hé lộ cấu hình chi tiết của PS5 – thế hệ Playstation mới nhất sẽ ra mắt vào mùa mua sắm cuối năm nay.

Theo đó, PS5 sẽ được trang bị CPU 8 nhân kiến trúc Zen 2 của AMD, vốn có xung nhịp (dao động) trong khoảng 3.5Ghz. Về mặt xử lý đồ họa, PS5 sẽ sử dụng GPU tùy biến dựa trên kiến trúc RDNA 2 của AMD. Với xung nhịp 2,23Ghz cùng 36 đơn vị tính toán (Compute unit), GPU này sẽ giúp PS5 sở hữu sức mạnh tính toán khoảng 10.28 teraflops – quá đủ sức mạnh để chạy các tựa game có đồ họa khủng ở độ phân giải 4K.

Đặc biệt, GPU này của AMD cũng sẽ hỗ trợ công nghệ Ray-tracing, tương tự như dòng card đồ họa RTX của Nvidia trên PC, theo xác nhận của Sony.

Sony hiện vẫn chưa cung cấp bất kì hình ảnh nào về thiết kế, kiểu dáng của PS5

So với PS4, PS5 cũng có sự nâng cấp đáng kể về mặt dung lượng lẫn tốc độ của RAM. Thế hệ Playstation mới nhất trang bị tới 16GB GDDR5, so với 8GB GDDR5 trên PS4. Đáng chú ý, PS5 cũng sẽ được trang bị ổ SSD tùy chỉnh có dung lượng cực lớn, lên tới 825GB, thay thế hoàn toàn cho ổ cứng HDD truyền thống vốn có tốc độ rất chậm từng trang bị trên PS3 và PS4.

Vào năm ngoái, Sony từng trình diễn khả năng load game siêu nhanh của PS5 khi thử chạy bản demo Spider-Man, vốn chỉ mất 1 giây để tải màn chơi, so với 8 giây trên PS4.

Theo Sony, ổ SSD với hiệu năng đọc/ghi dữ liệu tốc độ cao trên PS5 sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi để game tải dữ liệu xuống chỉ còn vài chục giây, hay thậm chí vài giây. Được biết, đây là SSD chuẩn NVME, có tốc độ đọc dữ liệu tối đa lên tới 5,5GB/s. Đương nhiên, Sony cũng cho phép người dùng có thể tự mình nâng cấp / thay thế ổ có sẵn trên máy bằng ổ SSD có dung lượng cao hơn.

So sánh tốc độ đọc/ghi và thời gian tải dữ liệu của ổ HDD trên PS4 và ổ SSD trên PS5

Một số thông tin khác được Sony tiết lộ là PS5 sẽ hỗ trợ khả năng tương thích ngược với các tựa game được phát hành cho PS4. Không giống như PS3 với PS4, PS4 và PS5 có chung kiến trúc thiết kế, khiến việc tương thích game cũng dễ dàng hơn cho các nhà phát triển. Mặc dù xu hướng hiện tại của làng game đều đang dần chuyển sang các tựa game digital, PS5 vẫn trang bị một ổ đĩa Blue-Ray 4K.

Vẫn yếu hơn so với đối thủ Xbox Series X

Nhìn chung, với một mẫu console thế hệ mới, PS5 có phần cứng khá đáng gờm, ngang ngửa với các mẫu PC cấu hình khủng thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khi so với kì phùng địch thủ Xbox Series X, vốn được hé lộ trước đó, PS5 có phần kém hơn nếu xét về thông số kĩ thuật.

So với kì phùng địch thủ Xbox Series X, PS5 có phần kém hơn nếu xét về thông số kĩ thuật

Một điểm đáng lưu ý, cả 2 mẫu console của Microsoft và Sony đều có kiến trúc phần cứng cực kỳ tương đồng, với GPU và CPU đều được cung cấp bởi AMD. Tuy nhiên, CPU 8 nhân kiến trúc Zen 2 của AMD trang bị trên Xbox Series X lại có xung nhịp cao hơn (khoảng 3.8Ghz so với 3,5Ghz).

Đồng thời, GPU của Xbox Series X cũng có số đơn vị tính toán nhiều hơn so với PS5 (khoảng 52 CU so với 36 CU) mang đến sức mạnh tính toán lên tới 12 teraflops. Mặc dù cùng trang bị dung lượng RAM 16GB GDDR6, Xbox Series X nhỉnh hơn đôi chút về dung lượng lưu trữ khi trang bị ổ SSD 1TB.

Có thể thấy, đây là sự đảo ngược so với thế hệ console trước đó, khi Xbox One có cấu hình phần cứng yếu hơn so với đối thủ PS4, vô hình trung khiến mẫu máy chơi game của Microsoft thất thế đáng kể về mặt doanh số máy bán ra.

Tất nhiên, việc Xbox Series X có cấu hình tốt hơn chưa chắc đã mang lại nhiều lợi thế cho Microsoft. Với nhiều game thủ, thư viện game đa dạng với các tựa game độc quyền chất lượng cao mới là yếu tố tiên quyết khi chọn mua console mới. Về mặt này, PS5 vẫn đang nổi trội hơn Xbox khi sở hữu một loạt dòng game độc quyền đáng giá.

Hiện tại, giá bán và kiểu dáng của PS5 vẫn chưa được Sony công bố. Tuy nhiên, theo báo cáo trước đó của Bloomberg, chi phí sản xuất một chiếc PS5 lên tới 450 USD, dẫn đến giá bán lẻ của chiếc console này có thể cao hơn 100 USD so với PS4.

Việc chưa công bố giá bán của Sony cũng cho thấy hãng này đang đợi đối thủ Microsoft tiết lộ giá bán của Xbox Series X trước, rồi mới xác định giá bán của PS5. Tuy nhiên, Sony có thể chấp nhận bán lỗ những chiếc console của mình, để kiếm lợi nhuận từ việc bán game và dịch vụ PlayStation Network.

Dự kiến, cả PS5 và Xbox Series X sẽ ra mắt vào mùa mua sắm cuối năm nay, tức khoảng cuối tháng 11. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, không loại trừ khả năng thời điểm ra mắt của 2 mẫu console này sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Tham khảo The Verge