Sống xanh, sống sang giữa lòng đô thị sân bay Cần Thơ

Sau sáp nhập, Thành phố Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng năng động với diện tích tổng cộng hơn 6.300km2 và dân số hơn 4 triệu người, đóng vai trò thành phố trung tâm tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày nay, nhiều bạn trẻ lựa chọn Thành phố Cần Thơ là điểm học tập, sinh sống và lập nghiệp bởi nơi đây hội tụ đầy đủ lợi thế về giáo dục, y tế, giao thông, du lịch với hạ tầng giao thông thuận tiện kết hợp đường hàng không trong nước và quốc tế. Trong đó, nhiều gia đình hiện đại ưu tiên chọn căn hộ cao cấp trong các khu đô thị quy hoạch bài bản làm mái ấm lâu dài. Họ quan tâm đến giá trị sống chất lượng, không gian sống trong lành hiện đại, tiện nghi, gắn liền với hệ thống dịch vụ thiết yếu từ chăm sóc sức khỏe, học tập, làm việc, mua sắm đến vui chơi giải trí.

Mới đây, KITA Group đã khai trương Trung tâm trải nghiệm và giới thiệu căn hộ mẫu Stella Icon. Đây là dự án căn hộ cao cấp sở hữu không gian sống hội tụ đầy đủ những yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" tại phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ năng động. Dự án nằm giữa 2 trục đường chính là Lê Hồng Phòng và Võ Văn Kiệt nằm cách sân bay quốc tế Cần Thơ chỉ 3km. Đặc biệt, Stella Icon có 4 mặt tiền đường rộng lớn, từ 14m đến 36m giữa đô thị sân bay KITA Airport City (Khu dân cư phường Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ (khu kho 301)).

Chị Lotta tận hưởng sự tinh tế trong căn hộ 1 phòng ngủ của Stella Icon

Khi tham quan căn hộ mẫu Stella Icon, chị Lotta - giáo viên đến từ Philippines đang sinh sống tại Việt Nam hào hứng chia sẻ: "Tôi thực sự bất ngờ khi thấy không gian ở Stella Icon vừa ấm cúng như ở nhà, lại toát lên sự sang trọng và tinh tế. Dù tôi thường sống một mình và chỉ cần một phòng nhỏ, nhưng ngay cả căn hộ một phòng ngủ cũng rộng rãi, thoải mái. Điều tôi ấn tượng nhất là sự đa dạng trong phong cách thiết kế, bố cục và cách tận dụng không gian – tất cả đều rất hài hòa, dễ chịu."

Căn hộ Stella Icon có diện tích đa dạng với căn hộ Studio 1 phòng ngủ dành cho sinh viên, chuyên gia, khách du lịch; căn hộ 2 phòng ngủ cho vợ chồng trẻ, gia đình nhỏ, viên chức; căn hộ 3 phòng ngủ cho gia đình đa thế hệ hoặc doanh nhân muốn kết hợp không gian sống với văn phòng làm việc. Tất cả căn hộ tại Stella Icon đều được thiết kế có logia, trong đó hơn 55% căn hộ còn sở hữu thêm ban công rộng rãi, mang lại không gian thông thoáng, gần gũi với thiên nhiên cho cư dân.

Ở góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Thuận Thái, Tổng Giám đốc CEN HCM khu vực miền Nam nhận định Stella Icon nổi bật nhờ pháp lý hoàn chỉnh, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua. Với thiết kế sang trọng khác biệt, Stella Icon phù hợp với Gen Z có điều kiện kinh tế, cán bộ công chức sau sáp nhập, và cả các gia đình 2–3 thế hệ muốn tìm nơi sống an toàn, trong lành, đầy đủ tiện ích.

Phòng ngủ toát lên vẻ sang trọng nhờ gam màu trầm, ấm

Hiện KITA Group đang dành cho khách hàng nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ thanh toán linh hoạt để giảm áp lực tài chính cho người mua. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn hộ cho đến khi nhận bàn giao, đồng thời được hỗ trợ lãi suất 0% trong tối đa 20 tháng. Các phương thức thanh toán được thiết kế đa dạng, kèm mức chiết khấu hấp dẫn lên đến 7%. Khách hàng mua nhiều còn được hưởng ưu đãi cộng thêm 1%, cùng với chính sách miễn phí quản lý vận hành trong 24 tháng.

Hiện nay, tòa tháp Stella Icon đã hoàn thiện kết cấu tầng 2 và công tác đổ bê tông sàn tầng 3. Với tiến độ này, dự kiến khách hàng sẽ nhận bàn giao căn hộ vào quý I/2027.