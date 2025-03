Sống với bố dượng khi mẹ qua đời, con gái suy sụp khi khui ra bí mật trong tủ quần áo

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện tình yêu và cuộc đời của cặp đôi Ae Soon (IU) - Gwan Shik (Park Bo Gum), When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) còn là tác phẩm về sự trưởng thành của người phụ nữ. Những điều này được thể hiện qua mối quan hệ của Ae Soon với mọi người xung quanh, một trong số đó là người bố dượng Byeong Cheol (Oh Jung Se).

Năm 29 tuổi, mẹ của Ae Soon qua đời còn cô mới 10 tuổi. Di nguyện cuối đời của bà là Ae Soon sẽ về nhà chú ruột để tiếp tục việc học. Nhưng người bố dượng đã cầu xin cô ở lại chăm sóc 2 em giúp ông với lời hứa sau này sẽ cho cô tiền học đại học.

Trước di ảnh của mẹ Ae Soon, bố dượng đã tuyên thệ và hứa hẹn nên Ae Soon hoàn toàn tin tưởng. Năm tháng trôi qua, mỗi ngày sau khi tan học, Ae Soon phải chăm sóc 2 em, làm việc nhà, làm ruộng và đi bán bắp cải với mong đợi sẽ được cho tiền đi học đại học.

Nhưng hoá ra đó chỉ là lời hứa suông. Một ngày nọ, Ae Soon đi học về và tìm em gái để cho em ăn. Cô mở tủ quần áo với thái độ hào hứng, nghĩ em đang gây bất ngờ cho mình thì thấy bố dượng đang trốn trong tủ cùng một người phụ nữ lạ mặt. Đó cũng chính là người vợ mới của bố dượng.

“Sao em phải lo cho cả con bà vợ đã mất của anh? Có ai đè đầu anh à? Giờ là lúc anh Byeong Cheol giữ thể diện à?” - người vợ mới nói.

Cảnh tượng khi Ae Soon mở tủ quần áo ra

Sau khi biết chồng hứa hẹn cho con gái riêng của vợ cũ tiền để đi học đại học, người vợ mới càng giận dữ hơn. Cô tuyên bố rằng không đời nào có chuyện đó vì cô đang mang thai, sang năm người bố dượng sẽ thêm con nên không thể cho Ae Soon tiền học.

Khoảnh khắc này khiến Ae Soon dần nhận ra cánh cửa trường đại học của mình đã dần khép lại: “Dượng bảo nếu con chăm bọn trẻ, sẽ cho con tiền đi học đại học mà. Trả tiền học phí đi. Dượng hứa rồi còn gì. Bắp cải, con cũng bán hết. Sao không trả cho con? Dượng bảo sợ mẹ con nên sẽ không lừa con mà”.

Trong khoảnh khắc 3 mặt một lời giữa Ae Soon - bố dượng - vợ mới của bố dượng, người bố hoàn toàn không có tiếng nói. Ông không phải là nhân vật phản diện điển hình nhưng lại ỷ lại nên không dám phản bác người vợ mới. Ông cũng không xem con gái riêng của vợ cũ là một người có ước mơ, có hoài bão mà chỉ coi như một người trông trẻ cho mình. Điều này không xuất phát từ cái ác mà từ tâm lý xem nhẹ phụ nữ ở thời điểm đó.

Người bố dượng hoàn toàn không có tiếng nói

Nhìn rộng ra, mối quan hệ giữa bố dượng và con gái riêng của vợ thường phức tạp. Nó là sản phẩm đan xen giữa kỳ vọng, niềm tin và ranh giới mong manh bởi tình cảm này không được xây dựng trên nền tảng cùng huyết thông.

Trong trường hợp của Ae Soon, bố dượng hứa hẹn chu cấp tiền học cho cô không đơn thuần là lời hứa mang ý nghĩa vật chất mà còn là biểu tượng của sự hỗ trợ, trách nhiệm và sự gắn kết. Lời hứa ấy đã là ngọn hải đăng cho Ae Soon bám víu trong những năm tháng niên thiếu vất vả. Xa hơn, lời hứa đó vẽ ra một tương lai ổn định, nơi cô có thể thực hiện ước mơ của mình.

Khi bố dượng thất hứa, Ae Soon không chỉ mất đi tiền học mà sự tin tưởng và tôn trọng với ông cũng tan vỡ. Cách hành xử của bố dượng là cú đánh vào sự ngây thơ, buộc cô phải trưởng thành nhanh chóng, học cách tự lập và không dựa dẫm mù quáng vào những lời hứa suông.

Về phía bố dượng, sự thất hứa không chỉ làm tổn thương người con riêng của vợ mà còn phản ánh sự thiếu nhất quán trong vai trò của ông, khiến ông mất đi cơ hội trở thành chỗ dựa tinh thần thực sự.

Rõ ràng trong mối quan hệ nào, lòng tin dù đã được xây dựng qua thời gian cũng có thể sụp đổ trong chớp mắt khi lời nói không đi đôi với hành động. Vì vậy, sự chân thành và trách nhiệm là nền tảng không thể thay thế, bởi một vết rạn nhỏ cũng có thể phá hủy cả một cây cầu mong manh như tình cảm bố dượng - con riêng của vợ.