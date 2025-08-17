Sống trong "lò nướng" 4m², 30 hộ cùng dùng một nhà vệ sinh: Bi kịch ngột ngạt ở Hồng Kông

Người nghèo ở Hồng Kông chật vật giữa mùa hè

Vào một buổi chiều hè oi ả ở Hồng Kông (Trung Quốc), căn hộ của bà Yeung Fong-yan nóng hầm hập như lò nướng. Dù máy điều hòa hoạt động hết công suất, căn phòng nhỏ lợp mái tôn vẫn hầm hập, nhiệt kế chỉ 36°C.

“Có lúc nóng đến mức chúng tôi không tài nào ngủ được”, Yeung nói, ngồi trên chiếc giường nhỏ kiêm sofa, bàn ăn và cũng là chỗ ngủ của bà. Cháu trai 13 tuổi vừa đi học về, mệt lả và ướt đẫm mồ hôi sau khi leo chín tầng thang bộ để về đến nhà.

Hai bà cháu sống trong một căn hộ của tòa nhà cũ không có thang máy ở khu Sham Shui Po đông đúc. Giống như nhiều gia đình thu nhập thấp khác, họ buộc phải chấp nhận cảnh sống tạm bợ vì giá thuê nhà tăng cao và tình trạng thiếu hụt nhà ở xã hội kéo dài, ngay tại một trong những thành phố giàu có nhất thế giới.

Mùa hè đến, những bức tường mỏng không giữ nhiệt, mái nhà nứt nẻ lại dột nước khi mưa, biến không gian sống thành chiếc lò nung. Độ ẩm cao và khí hậu cận nhiệt đới khiến cái nóng thêm ngột ngạt.

Căn hộ chật chội của ông Wu ở Sham Shui Po, Hồng Kông. Ảnh: CNN

Những tháng gần đây, Hồng Kông liên tục phát cảnh báo nắng nóng. Thế nhưng, hàng chục nghìn cư dân vẫn chen chúc trong những căn hộ còn nhỏ hơn cả chỗ đậu xe. Với họ, sự mát mẻ trở thành một thứ xa xỉ giữa khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

Ước tính có khoảng 220.000 người đang sống trong các căn hộ bị chia nhỏ, “nhà lồng” hoặc căn hộ trên mái khắp thành phố này. Nhiều căn hộ không có cửa sổ, không thông gió, thường xuyên bị gián, chuột và rệp xâm nhập.

“Một số nơi sống trong điều kiện vô cùng tồi tệ”, Sze Lai Shan, phó giám đốc Hiệp hội Tổ chức Cộng đồng (SoCO), cho biết. “Có gia đình chỉ ở trong không gian 4m², phải dùng chung bếp và nhà vệ sinh với 15, 20, thậm chí hơn 30 hộ khác.”

Những căn nhà được dựng bằng vật liệu thô sơ như tấm kim loại thường nóng hầm hập suốt ngày, giữ nhiệt đến tận đêm. Điều đó tạo nên sự tương phản hoàn toàn với những tòa tháp kính thép sáng loáng trên đường chân trời của trung tâm tài chính hàng đầu Trung Quốc.

Theo khảo sát của SoCO trong năm nay, nhiệt độ bên trong các căn hộ có thể lên tới 41°C, ngay cả khi thời tiết bên ngoài đã dịu hơn. 93% cư dân tham gia khảo sát cho biết mùa hè năm nay còn khắc nghiệt hơn nhiều so với trước.

Khi cái nóng trở thành hiểm họa sức khỏe

“Cái nóng này khiến tôi có cảm giác như bị say nắng”, ông Wu – một người đàn ông trung niên sống trong căn hộ không có máy lạnh ở quận Sham Shui Po – chia sẻ. Trong căn phòng chật chội chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ và vài món đồ lặt vặt, cái nóng vẫn đeo bám đến tận giữa chiều.

Chỉ cách đó vài con phố, Roy – cậu bé 15 tuổi sống cùng mẹ trong một căn hộ không cửa sổ, không điều hòa – nói: “Thật ngột ngạt. Tôi có cảm giác như bị tách rời khỏi không khí trong lành bên ngoài, như thể bị cách biệt khỏi thế giới.”

Sự kỳ thị về điều kiện sống khiến Roy trở nên khép kín. “Cứ như có một bức tường ngăn cách tôi với bạn bè. Tôi thấy nặng nề, mất hết tự tin”, cậu kể. Thể chất của Roy cũng suy kiệt: một cơn sốt nặng dẫn đến liệt dây thần kinh mặt, mà cậu tin rằng một phần là do ảnh hưởng từ căn hộ chật chội.

Ở gần đó, ông Tse – 69 tuổi, đã nghỉ hưu – chọn cách ở lì trong thư viện suốt ngày để tránh nóng. “Về nhà trời vẫn nóng hầm hập”, ông nói. Để chống chọi, ông phải tắm nước lạnh ba lần mỗi ngày.

Với bà Yeung, việc giữ mát cho cháu đồng nghĩa với hy sinh. Vào mùa hè, bà cắt giảm khẩu phần ăn, chỉ duy trì một bữa mỗi ngày để có tiền bật điều hòa.

Ở phía bên kia thành phố, một phụ nữ sống trong căn nhà tạm trên mái ở Kwun Tong ví mình như đang “ngồi giữa một bữa tiệc nướng”. Cái nóng không chỉ làm cô kiệt sức mà còn gây ra cả những cơn đau dạ dày triền miên.

Theo CNN