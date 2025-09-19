Sông Tô Lịch thay đổi ra sao sau một năm triển khai dự án 'hồi sinh'?

Tuyến ống riêng này đảm bảo việc bổ cập nước từ Hồ Tây về có thể được vận hành thường xuyên theo chu kỳ và đảm bảo nước dẫn về không bị hòa cùng nước thải.
Sau khi nước từ Hồ Tây được bổ cập vào sông Tô Lịch, nhiều loài cá theo dòng chảy xuất hiện trên sông, thu hút người dân mang vợt và cần câu ra sông để vớt, đánh bắt.
Từ tháng 2, Công ty Thoát nước Hà Nội cũng tổ chức nạo vét bùn liên tục cả ngày lẫn đêm, vừa khơi thông dòng chảy, vừa cải thiện cảnh quan hai bên bờ.
Đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch được khởi công từ đầu năm, tại khu vực hạ lưu thuộc phường Thanh Liệt. Công trình này hoạt động như một “van điều tiết”, giữ và điều chỉnh mực nước sông. Đặc biệt, vào mùa đông - xuân khi lưu lượng nước giảm, đập sẽ giữ lại một phần để duy trì mực nước, tránh tình trạng cạn kiệt.