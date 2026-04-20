Sóng thần xuất hiện, động đất ở Nhật Bản có thể kéo dài 1 tuần

Phương Anh/VTC News |

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết các trận động đất có “quy mô tương tự” có thể tiếp diễn trong vòng một tuần, theo hãng tin Kyodo.

Sóng dâng cao ở Hokkaido khi cảnh báo sóng thần được ban hành.

Sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra ngoài khơi bờ biển phía bắc Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này phải ban hành cảnh báo sóng thần trong khu vực.

Trận động đất xảy ra ngoài khơi Sanriku ở phía bắc Nhật Bản vào khoảng 4h53 chiều 20/4 (07h53 GMT), ở độ sâu khoảng 10 km dưới mặt biển. Đài truyền hình NHK thông tin thêm, sóng thần cao tới 3 mét có thể ập vào khu vực này trong thời gian ngắn tới.

Theo cập nhật mới nhất, cường độ động đất được điều chỉnh tăng lên 7,7, khi chính phủ Nhật Bản đưa ra khuyến cáo cho các khu vực ven biển phía bắc về nguy cơ xảy ra siêu động đất.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết thêm, các trận động đất có “quy mô tương tự” có thể tiếp diễn trong vòng một tuần. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hay thương vong, nhưng đã có thông tin các đợt sóng thần được ghi nhận xuất hiện ngoài khơi, dẫn đến các cảnh báo và khuyến cáo tại các tỉnh Fukushima, Iwate, Aomori, cũng như đảo chính cực bắc Hokkaido.

Cột đèn rung chuyển khi động đất xảy ra ở Nhật Bản.

Dịch vụ tàu cao tốc (shinkansen) giữa Tokyo và Aomori ở phía đông bắc, cũng như các tuyến tàu địa phương trong khu vực bị ảnh hưởng đã bị tạm dừng, theo NHK.

Các đài truyền hình Nhật Bản nhắc nhở người xem rằng sóng thần có thể tăng kích thước theo thời gian, và ngay cả những con sóng “nhỏ” cao khoảng 80 cm cũng đủ mạnh để đánh ngã con người.

Những người sống gần các khu vực ven biển Nhật Bản nơi dự kiến sóng thần sẽ đổ bộ được khuyến cáo sơ tán ngay lập tức, theo đài NHK. Trong cảnh báo, NHK cho biết: “Sóng thần đang tiến vào bờ biển. Hãy sơ tán nhanh nhất có thể. Sóng có thể ập đến nhiều lần. Tiếp tục sơ tán cho đến khi tất cả các cảnh báo được dỡ bỏ".

Cảnh rung lắc trong một nhà hàng khi động đất.

Trận động đất xảy ra đạt mức trên 5 theo thang cường độ địa chấn 7 của Nhật Bản, nghĩa là rung lắc đủ mạnh để khiến việc di chuyển trở nên khó khăn nếu không có điểm tựa và có thể làm đổ đồ đạc.

Đã 15 năm kể từ khi khu vực này bị tàn phá bởi trận động đất 9 độ, gây ra sóng thần và sự cố tan chảy lõi lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Thảm họa đó khiến gần 20.000 người thiệt mạng, phần lớn bị sóng thần cuốn trôi.

Gần 160.000 người rời khỏi nhà ở Fukushima do phóng xạ phát tán từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị ảnh hưởng bởi sóng thần.

Trong số này, khoảng 26.000 người đến nay vẫn chưa thể quay trở lại, do đã tái định cư nơi khác, khu vực quê hương còn bị phong tỏa hoặc vẫn lo ngại về rủi ro phóng xạ.

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

