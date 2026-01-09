Sống sót qua 'án tử' khí thải nhưng Civic Type R 2026 lại gây tranh cãi: Giá tăng phi mã, công nghệ dậm chân tại chỗ trước sức ép từ Toyota GR Corolla

Honda đã chính thức xác nhận Civic Type R đời 2026 sẽ tiếp tục được phân phối tại thị trường Mỹ, chấm dứt những đồn đoán về khả năng mẫu hot hatch hiệu suất cao này bị khai tử hoàn toàn sau khi rút khỏi châu Âu vì các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe. Tuy nhiên, đi kèm với sự “tồn tại” đó là một thực tế khó tránh: giá bán tiếp tục tăng, trong khi những thay đổi về kỹ thuật gần như không có.

Theo công bố từ Honda, Civic Type R 2026 có giá khởi điểm 46.895 USD (1,231 tỷ đồng), và tăng lên 48.090 USD (1,263 tỷ đồng) sau khi cộng phí vận chuyển. So với bản 2025, mức giá này cao hơn khoảng 1.000 USD và đã tăng hơn 4.000 USD so với thời điểm thế hệ FL5 ra mắt vào năm 2023. Đây là xu hướng không quá bất ngờ trong bối cảnh chi phí sản xuất leo thang, nhưng vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính tương xứng giữa giá bán và giá trị nhận được.

Civic Type R 2026 không thay đổi thiết kế tổng thể. Ảnh: Roadandtrack

Về mặt kỹ thuật, Honda gần như giữ nguyên toàn bộ cấu hình của Civic Type R. Xe vẫn sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, cho công suất 315 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và dẫn động cầu trước. Đây vẫn là công thức đã làm nên danh tiếng của Type R trong nhiều năm qua: tập trung vào cảm giác lái thuần chất, tối ưu khả năng kiểm soát khung gầm thay vì chạy theo xu hướng điện hóa hay dẫn động bốn bánh.

Thiết kế ngoại thất và nội thất của Civic Type R 2026 cũng không có thay đổi đáng kể. Kiểu dáng thể thao nhưng tiết chế, hướng đến hiệu năng hơn là phô trương, tiếp tục được giữ nguyên. Một số tùy chọn như màu sơn đặc biệt, bộ mâm rèn nhẹ hay phụ kiện chính hãng có thể khiến giá xe thực tế vượt mốc 50.000 USD, tùy cấu hình.

Nội thất tiếp tục trung thành với hộp số sàn. Ảnh: Roadandtrack

Trong bối cảnh phân khúc hot hatch ngày càng thu hẹp, Civic Type R đang đứng trước sự cạnh tranh ngày một rõ rệt. Toyota GR Corolla có lợi thế dẫn động AWD và giá thấp hơn, trong khi Volkswagen Golf R cũng sở hữu hệ dẫn động bốn bánh cùng danh sách trang bị phong phú. Việc Honda kiên định với dẫn động cầu trước và hộp số sàn vừa là bản sắc, vừa là điểm khiến không ít người dùng cân nhắc khi mức giá đã tiệm cận các đối thủ “cao cấp” hơn về mặt công nghệ.

Dẫu vậy, với những người yêu thích cảm giác lái thuần túy, Civic Type R vẫn là một trong số ít lựa chọn còn sót lại trong thời đại xe thể thao ngày càng bị điện hóa và tự động hóa. Phiên bản 2026 không mang đến sự mới mẻ, nhưng tiếp tục duy trì một công thức đã được kiểm chứng – điều mà không phải mẫu xe nào cũng còn làm được ở thời điểm hiện tại.