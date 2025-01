Song Joong Ki gây ngán ngẩm khi hở tí lại lôi vợ con ra PR phim mới

Sau quãng thời gian im ắng, Song Joong Ki đã trở lại với bộ phim điện ảnh Bogota: City of the Lost. Tài tử tích cực đi các show truyền hình, radio để quảng bá bộ phim. Song Joong Ki liên tục chia sẻ về vợ con mình, vì Colombia - bối cảnh của phim chính là quê ngoại của vợ anh. Nam diễn viên cũng tích cực học tiếng Tây Ban Nha, luyện tập cùng vợ để đóng phim.

Tuy nhiên, nước đi này không có tác dụng bởi bộ phim này đang trên đà thất bại thảm hại. Tính đến nay, bộ phim mới chỉ bán được 336.348 vé, lượng người xem hàng ngày cũng chỉ đạt 10.000. Trong khi đó, điểm hòa vốn của phim là 3 triệu vé. Thậm chí mốc 500.000 vé bán ra giờ đây cũng có vẻ rất khá xa vời với đoàn làm phim.

Trong khi đó, đối thủ của Song Joong Ki là Hyun Bin lại thành công rực rỡ với phim Harbin. Harbin hiện đang dẫn đầu danh sách phim ăn khách nhất Hàn Quốc hiện nay. Phim đạt mốc 2 triệu vé chỉ sau 5 ngày ra mắt, vượt mặt siêu phẩm 12.12: The Day, ngang bằng với kỷ lục của tác phẩm Hollywood Avatar: The Way of Water.

Chiến thuật dùng chuyện đời tư quảng bá phim mới của Song Joong Ki không có tác dụng

Bogota: City of the Lost thua đau trước Harbin của Hyun Bin

Mặc dù cốt truyện rời rạc được cho là nguyên nhân chính khiến Bogota: City of the Lost thất bại, nhưng cũng có không ít người cho rằng Song Joong Ki cũng là lý do. Nam diễn viên được cho là không có mắt nhìn kịch bản, sức hút giảm sút, hình tượng đi xuống khiến công chúng không còn muốn ủng hộ anh.

Song Joong Ki từng rất được công chúng yêu mến và ủng hộ sau cuộc ly hôn Song Hye Kyo, nhưng giờ đây gió đã đổi chiều. Kể từ khi công khai kết hôn với bà xã ngoại quốc hay có nhóc tì đầu tiên, Song Joong Ki đã mang danh tài tử bị ghét nhất showbiz Hàn năm 2023. Nguyên nhân tới từ những phát ngôn của Song Joong Ki về bà xã cũng như cuộc sống hôn nhân.

Theo đó, khi tham dự LHP Cannes, Song Joong Ki đã nhận lời phỏng vấn từ báo Sina xứ Trung. Tại đây, Song Joong Ki đã có phát ngôn gây tranh cãi: "Làm chồng, làm cha đồng nghĩa với việc mất đi nhiều cơ hội việc làm trong giới giải trí".

Việc Song Joong Ki liên tục nhắc tới vợ con trong các bài phỏng vấn khiến công chúng ngán ngẩm

Phát ngôn này của Song Joong Ki nhận phản ứng tiêu cực từ công chúng. Họ cho rằng, quan điểm này của nam tài tử thể hiện rõ sự bất bình đẳng giới. Bởi lẽ, nam nghệ sĩ thực tế không phải nghỉ ngơi thời gian dài để sinh con như nghệ sĩ nữ. Chẳng những vậy, công chúng cũng đưa ra nhiều bằng chứng từ các nghệ sĩ nam như: Ji Sung, Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo, gần nhất là Hyun Bin… họ vẫn hoạt động tích cực thậm chí đạt nhiều thành công hơn sau khi kết hôn và có con.

Dù sau đó đã lên tiếng xin lỗi, nhưng Song Joong Ki vẫn mất điểm trong lòng công chúng. Chính từ những phát ngôn ban đầu khiến công chúng dần mất thiện cảm với Song Joong Ki. Dù đã qua 1 năm và Song Joong Ki vừa có thêm cô con gái thứ 2 thì nhiều netizen vẫn không dành cho nam tài tử cái nhìn thân thiện hơn.

Đỉnh điểm là trong quá trình quảng bá Bogota: City of the Lost, tài tử liên tục nói về vợ con khiến công chúng ngán ngẩm. Không ít buông lời mỉa mai khi nói Song Joong Ki là người ưa khoe mẽ, dùng chính vợ con để bản thân được chú ý và có thêm danh tiếng.

Song Joong Ki đánh mất sức hút trong mắt khán giả Hàn Quốc

