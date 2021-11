Song Joong Ki đón nhận tin dữ, tạm dừng mọi hoạt động vì quá đau buồn

Vào sáng ngày 30/11, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin bà của Song Joong Ki đã qua đời. Được biết, bà của nam diễn viên đã qua đời vào ngày 28/11 và tang lễ sẽ được tổ chức vào hôm nay (30/11). Tang lễ được tổ chức riêng tư do ảnh hưởng của dịch COVID-19 .

Được biết, nam diễn viên đã ngừng mọi hoạt động và cùng gia đình đến nhà tang lễ từ ngày 28/11 để chuẩn bị cho tang lễ của bà. Hiện tại, anh đang chuẩn bị quay phim mới The Youngest Son Of The Chaebol Family .

Công ty quản lý cũng thông báo hiện Song Joong Ki rất sốc và đau buồn trước sự ra đi của bà. Sau khi biết tin, hàng loạt netizen đã để lại những lời bình luận an ủi, chia buồn với mất mát của nam diễn viên và gia đình.

Trước đó, vào cuối tháng 10, anh đã có chuyến thăm quê nhà Daejeon

Nguồn: Allkpop