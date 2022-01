Song Hye Kyo “vượt mặt” chồng cũ Song Joong Ki lọt top nhân vật ảnh hưởng nhất

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Cục Xúc tiến Văn hóa Hải ngoại Hàn Quốc đã công bố kết quả cuộc khảo sát về “Hình ảnh quốc gia năm 2021”. Đây là cuộc khảo sát được thực hiện online từ ngày 1/9-29/9/2021, đối tượng bao gồm 12.500 người từ 16 tuổi trở lên ở 24 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc.



Top 10 “Hình ảnh quốc gia năm 2021” của Hàn Quốc dựa theo bình chọn được căn cứ vào 8 tiêu chí khác nhau.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân tích: "Các ngôi sao của làn sóng Hallyu chiếm tỉ lệ lớn nhất với 6/10 người. Họ đã giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao hình ảnh quốc gia của Hàn Quốc".

Cụ thể, trong hạng mục “Những nhân vật Hàn Quốc có ảnh hưởng tích cực đến hình ảnh quốc gia”, BTS xuất sắc xếp thứ hạng đầu tiên với 15,1%. Theo sau đó là Tổng thống Moon Jae In với 6,2%, nhóm nhạc nữ BLACKPINK 6,1%. Một điều đặc biệt là nữ diễn viên Song Hye Kyo có 3 năm liên tiếp có mặt trong BXH này, năm nay cô đứng vị trí thứ 8 với 1.3 %, theo sau Song Hye Kyo là chồng cũ của cô Song Joong Ki.

Những nhân vật còn lại được nêu tên là Lee Min Ho (4,1%), Son Heung Min (3,6%), PSY (2,2%), Bong Joon Ho (1,6%), Song Hye Kyo (1,3%), Song Joong Ki (1,3%), Ban Ki Moon (1,3%).

Dưới đây là 10 người Hàn Quốc có ảnh hưởng nhất trong năm qua.

1. BTS

Nhóm nhạc BTS đứng đầu danh sách.





BTS là nhóm nhạc K-pop nổi tiếng nhất trên thế giới và là một trong những nhóm nhạc nam lớn nhất trong lịch sử âm nhạc, BTS đã truyền bá văn hóa của đất nước mình thông qua âm nhạc và tương tác với nhiều người khác nhau ở cấp độ quốc tế.

Họ đã tạo ra ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc và có vô số nghệ sĩ phương Tây muốn cộng tác với họ là điều dễ hiểu.

2. Moon Jae In

Moon Jae In là Tổng thống hiện tại của Hàn Quốc – cương vị mà ông đã nắm giữ từ năm 2017.



Một số hành động đáng chú ý nhất của ông bao gồm cuộc gặp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại các Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều, khiến ông trở thành tổng thống Hàn Quốc thứ 3 gặp mặt đối tác Bắc Triều Tiên của họ trong lịch sử đất nước.

Ông ủng hộ một sự thống nhất hòa bình với Triều Tiên và trong thời gian gần đây, ông đã được ca ngợi trong đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

3. Blackpink

"Gà cưng" Blackpink nhà YG là nhóm nhạc K-pop nữ duy nhất lọt vào danh sách và họ đã xếp thứ hạng cao nhờ sự nổi tiếng trên toàn thế giới.



Blackpink nhóm nhạc nữ nổi tiếng đối với cả người hâm mộ Hàn Quốc và quốc tế, với doanh số bán album cao, lượt tải bài hát và lượt xem video âm nhạc là đủ bằng chứng của riêng họ.

4. Lee Min Ho

Lee Min Ho được cho là nam diễn viên nổi tiếng nhất trong làng giải trí Hàn Quốc.



Nam diễn viên Lee Min Ho bắt đầu sự nghiệp vào năm 2003 với một vai diễn trong phim Secret Campus (Bí mật sân trường) mặc dù anh đã trở nên nổi tiếng hơn khi được chọn vào vai chính trong Boys Over Flowers (Vườn sao băng – 2009).

Sau bộ phim này tên tuổi của anh nổi tiếng toàn Châu Á, kể từ đó, Lee Min Ho tiếp tục đóng vai chính trong nhiều phim điện ảnh và K-Drama khác, đáng chú ý nhất là The Heirs (Người thừa kế - 2013) và The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt - 2020).

5. Son Heung Min

Son Heung Min được coi là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới và là một trong những cầu thủ châu Á xuất sắc nhất trong lịch sử.



Vận động viên duy nhất lọt vào danh sách, Son Heung Min, một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Hàn Quốc đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Premier League Tottenham Hotspur và là đội trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Anh cũng được coi là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc ở Hàn Quốc vì những gì anh đã đạt được và đã lọt vào danh sách “Người nổi tiếng quyền lực Hàn Quốc 40” của Forbes, với vị trí thứ 9 vào năm 2019 và thứ 4 trong cả năm 2020 và 2021. Anh đứng thứ 5 đứng trong cuộc bình chọn này với 3,6% phiếu bầu.

6. Psy

Anh đứng ở vị trí thứ 6 trong cuộc bình chọn này với 2,2% phiếu bầu.



Psy được biết đến nhiều nhất với siêu hit Gangnam Style và nhờ sức lan tỏa của bài hát trên toàn cầu, anh đã giới thiệu đến hàng triệu người về văn hóa Hàn Quốc.

Giờ Psy được biết đến với tư cách là Giám đốc điều hành của công ty giải trí tự thành lập - P Nation, nơi quản lý các nghệ sĩ K-pop như HyunA, DAWN, Jessi, Crush và Heize.

7. Bong Joon Ho

Trước danh sách này, Bong Joon Ho cũng được đưa vào danh sách những người có ảnh hưởng khác, bao gồm TIME và Bloomberg.



Diễn viên Bong Joon Ho được biết đến nhiều nhất với tư cách là đạo diễn của bộ phim đoạt giải Oscar 2019, Parasite (Ký sinh trùng).

Đây là bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử Hàn Quốc đồng thời là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên được đề cử Oscar.

8. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo đã giành được tổng cộng 27 giải thưởng trong sự nghiệp của mình. Cô đứng ở vị trí thứ 8 trong cuộc bình chọn này với 1,3% phiếu bầu.



Song Hye Kyo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1996 ở tuổi 14 sau khi chiến thắng một cuộc thi người mẫu, dẫn đến việc cô được chọn vào một vai nhỏ trong K-Drama First Love (Mối tình đầu).

Cô cũng tham gia đóng vai chính trong hàng chục bộ phim điện ảnh và truyền hình, nổi bật nhất là Hậu duệ mặt trời (2016) và Now, We Are Breaking Up (Bây giờ chúng ta đang chia tay - 2021).

9. Song Joong Ki

Song Joong Ki cũng đã giành được hơn 30 giải thưởng khác nhau trong sự nghiệp của mình.



Là một trong những nam diễn viên lọt vào danh sách này, Song Joong Ki bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2008 trong bộ phim A Frozen Flower (Sương hoa điếm) ở tuổi 23.

Nam diễn viên đã đóng vai chính trong hàng chục bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó có loạt phim ăn khách Hậu duệ mặt trời (2016) và Vincenzo (2021).

10. Ban Ki Moon

Có thể là cái tên này xa lạ nhất đối với người nước ngoài trong danh sách này song Ban Ki Moon là một chính trị gia và nhà ngoại giao Hàn Quốc, từng là Tổng thư ký thứ 8 của Liên hiệp quốc từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2016.

Ông là đồng Chủ tịch của Trung tâm Toàn cầu về Thích ứng, “tham gia vào các hoạt động chính sách cấp cao, nghiên cứu, truyền thông và hỗ trợ kỹ thuật cho chính phủ và khu vực tư nhân”.