Song Hye Kyo với 3 khung hình đọ sắc gây nhức nhối nhất ngày: Lý Băng Băng và “chị dâu Lisa” có át nổi?

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức của nhãn hàng Chamet vừa được diễn ra tại Paris (Pháp) đã quy tụ dàn sao đình đám từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó, Song Hye Kyo là gương mặt nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả châu Á.

Bên cạnh màn khoe sắc riêng lẻ, những khoảnh khắc chung khung hình của Song Hye Kyo và dàn mỹ nhân nổi tiếng tại sự kiện mới đây cũng đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Song Hye Kyo - Lý Băng Băng

Song Hye Kyo để tóc dài uốn xoăn, mang tới sự kiện vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút. Người đẹp diện chiếc váy ren màu hồng phấn, giúp cô khoe khéo bờ vai quyến rũ. Trước ống kính, nữ minh tinh họ Song ghi điểm tuyệt đối nhờ làn da căng bóng, hồng hào cùng nụ cười tươi tắn, rạng rỡ.

Trong khi đó, Lý Băng Băng diện đầm đen trễ vai, khoe trọn thân hình thon thả đáng ngưỡng mộ ở tuổi 53. Bộ trang sức cao cấp càng góp phần làm tôn lên diện mạo sang trọng của nữ diễn viên trong màn lộ diện mới đây.

Trong khung hình chung, cả Song Hye Kyo lẫn Lý Băng Băng đều tỏa ra sức hút khó cưỡng, mỗi người 1 vẻ không ai lấn át được ai. Đây cũng là lần hiếm hoi 2 mỹ nhân không tuổi đình đám tới từ làng giải trí Hoa - Hàn đứng chung khung hình nên màn đọ sắc của họ đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn trực tuyến châu Á.

Clip ghi lại màn khoe sắc của Song Hye Kyo - Lý Băng Băng trong sự kiện thời trang ở Pháp đã được netizen chia sẻ với tốc độ chóng mặt



2 mỹ nhân đình đám đều tỏa ra sức hút và aura riêng, không ai làm lu mờ được ai. Ảnh: X

Song Hye Kyo - Sophie Marceau

Khung hình đọ sắc của Song Hye Kyo và minh tinh người Pháp Sophie Marceau cũng gây ấn tượng lớn với công chúng. Song Hye Kyo thu hút người nhìn nhờ vẻ đẹp thanh lịch đậm chất Á Đông. Trong khi đó, Sophie Marceau tỏa sáng trước ống kính với visual sắc sảo, quyến rũ ở tuổi 60. Nữ nghệ sĩ người Pháp diện bộ suit nhung đen khoét sâu cổ chữ V kết hợp cùng kiểu tóc mái “hack tuổi” và lối trang điểm tự nhiên cuốn hút.

Ở khung hình chung, Song Hye Kyo - Sophie Marceau đều gây ấn tượng mạnh mẽ với sức hút riêng biệt, cùng thi nhau tỏa sáng “một chín một mười” trước ống kính phóng viên.





Màn khoe sắc của 2 mỹ nhân Hàn - Pháp trong sự kiện mới đây đã trở thành đề tài nóng hổi trên mạng xã hội. Dù Sophie Marceau đã lộ ra dấu hiệu tuổi tác nhưng không ai có thể phủ nhận ngũ quan của nữ nghệ sĩ vẫn còn rất sắc nét, cuốn hút. Trước ống kính, 2 nữ minh tinh còn trò chuyện sôi nổi cùng nhau trong bầu không khí cởi mở, thân tình. Ảnh: Naver

Song Hye Kyo - Natalia Vodianova

Trên trang cá nhân sau sự kiện, đích thân Song Hye Kyo đã chia sẻ khoảnh khắc chung khung hình với siêu mẫu người Nga Natalia Vodianova. Được biết, Natalia Vodianova là nàng dâu của đế chế xa xỉ LVMH, đồng thời được nhiều khán giả châu Á trìu mến gọi bằng danh hiệu “chị dâu Lisa”.

Trong khung hình đọ sắc, Song Hye Kyo được khen ngợi trẻ trung hơn Natalia Vodianova dù hơn đối phương 1 tuổi. Nhưng nhìn chung, cả 2 đều nổi bần bật trước ống kính dù mang tới sự kiện phong cách khác nhau.

Cả 2 mỹ nhân Song Hye Kyo - Natalia Vodianova đều tỏa sáng theo cách riêng. Mỹ nhân xứ Hàn nhận được nhiều lời khen “có cánh” nhờ visual dịu dàng, trẻ trung hơn tuổi thật, còn “chị dâu Lisa” cũng ghi điểm với đường nét sắc sảo, cuốn hút. Ảnh: IGNV

Nguồn: Naver, Kbizoom