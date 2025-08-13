Song Hye Kyo "ngã ngựa": Gây tội tày trời 3 năm liền, kết cục muối mặt cúi đầu xin cả nước tha thứ

Song Hye Kyo là 1 trong những biểu tượng của làn sóng Hallyu ở Hàn Quốc và cả châu Á. Cô nổi tiếng từ năm 19 tuổi, và từng được công chúng nhắc đến như 1 ngọc nữ của xứ kim chi. Tuy nhiên, hình tượng ngôi sao sạch scandal của Song Hye Kyo đã sụp đổ khi cơ quan chức năng phát hiện minh tinh này trốn thuế.

Vụ bê bối rúng động và cái cúi đầu trong ê chề của Song Hye Kyo

Ngày 19/8/2014 có lẽ cột mốc khó quên đối với Song Hye Kyo. Tổng cục Thuế Hàn Quốc thông báo minh tinh hạng S trốn thuế 3 năm, từ năm 2009 đến năm 2011. Theo kết quả điều tra, mỹ nhân Trái Tim Mùa Thu đã khai thiếu thu nhập cá nhân với số tiền 2,5 tỷ won (tương đương 52 tỷ đồng). Sau khi có hành vi gian lận thuế, Song Hye Kyo vẫn ung dung sống, làm việc như không chuyện gì xảy ra.

Sự việc này khiến dư luận Hàn Quốc rung chuyển. Ngay lập tức, người đại diện lên tiếng khẳng định Song Hye Kyo không hề có lỗi trong vụ việc, cũng không trốn thuế. Hàng năm, nữ diễn viên đều ủy quyền cho kế toán phụ trách giải quyết tiền thuế và trong quá trình này đã xảy ra sai sót dẫn đến việc nộp thuế thiếu.

Song Hye Kyo đóng thiếu tiền thuế suốt 3 năm

Sau thông báo của Tổng cục Thuế Hàn Quốc, Song Hye Kyo nhanh chóng đi nộp bù khoản thuế còn thiếu. Tuy nhiên, động thái khắc phục của Song Hye Kyo và lời giải thích của phía nữ diễn viên vẫn không dập tắt được làn sóng tức giận, phẫn nộ của công chúng Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo ngụy biện, trốn tránh trách nhiệm. Họ đồng thời cũng phê bình nữ diễn viên lơ là, thiếu sát sao trong việc giám sát tài chính và để hành vi vi phạm luật diễn ra suốt 3 năm. Cuối cùng, để cứu vãn tình hình, Song Hye Kyo đã tổ chức họp báo, cúi đầu xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Song Hye Kyo cúi đầu xin lỗi vì dính bê bối nghiêm trọng

Vết nhơ khó gột của Song Hye Kyo

Vụ bê bối trốn thuế trở thành scandal tày đình nhất trong sự nghiệp của Song Hye Kyo, khiến cô sụp đổ hình tượng ngọc nữ. Hậu lùm xùm, cô bị khán giả ghét bỏ tẩy chay, thậm chí nhiều người còn ký tên yêu cầu nữ diễn viên "dọn đồ cuốn gói" khỏi showbiz. May mắn là Song Hye Kyo vẫn giữ được sự nghiệp. Dù vậy, cô cũng trải qua nhiều năm chật vật cứu vãn tên tuổi, lấy lại thiện cảm trong mắt công chúng. Mãi đến năm 2016, Song Hye Kyo mới dần lấy lại danh tiếng nhờ thành công ngoài sức tưởng tượng của tác phẩm Hậu Duệ Mặt Trời.

Dù vậy, công chúng xứ Hàn chưa bao giờ quên vụ lùm xùm nói trên của Song Hye Kyo. Mỗi khi showbiz Hàn xảy ra scandal nghệ sĩ trốn thuế, Song Hye Kyo luôn bị réo tên. Thậm chí khi Song Hye Kyo sống sang, cư dân mạng cũng lôi bê bối liên quan đến thuế của cô ra mỉa mai. Cách đây nhiều năm, nữ diễn viên ký hợp đồng mua siêu biệt thự 9 tỷ won (181 tỷ đồng). Thông tin về sự giàu sang của Song Hye Kyo ngay khi đăng tải khiến cô gặp rắc rối lớn. Nhiều netizen đã khui lại scandal cũ và châm biếm nữ diễn viên có tiền mua nhà sang, nhưng lại cố gắng luồn lách trốn thuế.

Minh tinh hạng A từng gây mất hình ảnh, bị công chúng đòi đuổi khỏi showbiz Hàn vì bê bối trốn thuế



