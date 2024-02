Mới đây, STARNEWS đưa tin Song Hye Kyo đã khởi hành đến Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tại đây, cô ghi hình cho bộ phim "Everything will come true" do Kim Woo Bin và Suzy đóng chính.

Được biết, cô tham gia dự án với tư cách khách mời. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 28 năm hoạt động nghệ thuật, minh tinh 42 tuổi đóng vai khách mời trong một bộ phim dài tập. Tuy nhiên, thông tin trên mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn khi mà phía công ty đại diện của Song Hye Kyo chưa chính thức xác nhận.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki tái xuất màn ảnh nhỏ theo cách tương tự nhau, đó là nhận lời đóng vai khách mời trong các dự án phim đình đám.

Một điều khá thú vị là Song Joong Ki cũng có động thái tương tự. Theo truyền thông Hàn Quốc, gần đây anh đã tham gia ghi hình với tư cách khách mời trong phim "Nữ hoàng nước mắt" do Kim Ji Won và Kim Soo Hyun đóng chính. Lý do Song Joong Ki nhận lời mời, đó là vì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết giữa anh và Kim Ji Won khi hai người từng đóng chung ở "Hậu duệ mặt trời" cùng với "Biên niên sử Arthdal".