Song Hye Kyo đứng đầu danh sách 10 mỹ nhân đẹp nhất xứ Hàn

The Independent Singapore, ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc lớn mạnh như hiện tại có đóng góp không hề nhỏ của những ngôi sao vừa tài năng vừa sở hữu ngoại hình xuất sắc, nổi bật ở các lĩnh vực như đóng phim, ca hát và người mẫu.

Mặc dù Hàn Quốc nổi tiếng về phẫu thuật thẩm mỹ, và những người của công chúng thường bị vướng vào các tin đồn “dao kéo”, vẫn có những nghệ sĩ đẹp tự nhiên.

Dưới đây là danh sách 10 mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc do The Independent Singapore bình chọn:

10. Gong Hyo Jin

Gong Hyo Jin sinh năm 1980, được khán giả châu Á yêu mến qua những tác phẩm tình cảm, lãng mạn như là nữ diễn viên Hàn Quốc được biết đến qua các phim “Crush and Blush”, “Let's Go to school”, “Thank You”, “Pasta”, “The Greatest Love”, “Mater's Sun”, “It's Okay, That's Love”, “The Producers”, “Jealousy Incarnate”…

9. Yoon Eun Hye

Yoon Eun Hye (SN 1984) là diễn viên, ca sĩ và người mẫu Hàn Quốc. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Baby V.O.X. Sau khi tách nhóm, cô chuyển sang lĩnh vực diễn xuất, và biết đến sau các bộ phim truyền hình “Hoàng cung” và “Tiệm cà phê hoàng tử”.

8. Ha Ji Won

Ha Ji Won (SN 1978), tên thật là Jeon Hae Rim, là một diễn viên Hàn Quốc. Cô được nhiều khán giả biết đến nhiều nhất trong phim lịch sử “Hwang Jini”, “Empress Ki” hay phim hài lãng mạn “Secret Garden”. Cô đóng vai chính cho nhiều bộ phim và nhận vô số giải thưởng trên con đường hoạt động.

7. Moon Geun Young

Moon Geun Young (SN 1987) là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Cô được khán giả gọi là “Em gái quốc dân” kể từ sau bộ phim “Trái tim mùa thu” vào năm 13 tuổi. Cô còn đóng vai chính trong nhiều tác phẩm ăn khách khác như “Cô dâu 15 tuổi”, “Hoạ sĩ gió”, “Chị gái Lọ Lem”…

6. Choi Ji Woo

Choi Ji Woo (SN 1975) là nữ diễn viên, doanh nhân Hàn Quốc, được biết đến qua các phim truyền hình ăn khách “Bản tình ca mùa đông”, “Nấc thang lên thiên đường”, “Những ngày tươi đẹp”...

5. Park Shin Hye

Park Shin Hye (SN 1990) là nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu Hàn Quốc. Cô ra mắt năm 2001 với tư cách diễn viên nhí. Sau gần 20 năm trong nghề, cô sở hữu gia tài tác phẩm đình đám châu Á như “Cô nàng đẹp trai”, “Pinocchio”, “Những người thừa kế”, “Chuyện tình bác sĩ”…

4. Yoona

Yoona (SN 1990) ra mắt với vai trò thành viên “nhóm nhạc nữ quốc dân” Girls' Generation. Sau này, cô “lấn sân” sang diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công. Các tác phẩm tiêu biểu của cô gồm “Em là định mệnh đời anh”, “Love Rain”, “Mật danh K2”, “Lối thoát trên không”…

3. Goo Hye Sun

Goo Hye Sun (SN 1984) là diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn và nghệ sĩ người Hàn Quốc. Cô được công nhận rộng rãi trong các bộ phim truyền hình “Pure in Heart”, “The King And I”, “Vườn sao băng”, “Nữ phi công xinh đẹp”, “Đôi mắt thiên thần” và “Blood”.

2. Jun Ji Hyun

Jun Ji Hyun (SN 1981) là "tình đầu quốc dân" thứ 4 của Đại Hàn Dân Quốc sau Im Ye Jin, Lee Mi Yeon và Shim Eun Ha. Không chỉ xinh đẹp, Jun Ji Hyun còn nằm trong top diễn viên thực lực ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình xứ kim chi, hầu như tác phẩm nào có Jun Ji Hyun tham gia đều ăn khách, gồm “Cô nàng ngổ ngáo”, “Il Mare”, “Windstruck”, “The Thieves”, “The Berlin File”, “Assassination”, “Vì sao đưa anh tới” và “Huyền thoại biển xanh”.

1. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo (SN 1981) là diễn viên người Hàn Quốc. Cô nổi tiếng khắp châu Á qua các vai chính trong các bộ phim truyền hình “Trái tim mùa thu”, “Một cho tất cả”, “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Gió đông năm ấy”, “Hậu duệ mặt trời” và “Gặp gỡ”.

Thành công ở địa hạt truyền hình, nhưng Song Hye Kyo lại bị ví như “thuốc độc phòng vé” ở mảng điện ảnh. Song Hye Kyo từng có chuyện tình lãng mạn và đám cưới thế kỷ cùng tài tử kém 4 tuổi Song Joong Ki. Tuy nhiên, hai người khiến cả showbiz châu Á “rúng động” vì ly hôn chỉ sau một năm.