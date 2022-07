Mới đây, tạp chí wKorea đã đăng tải bài viết mang tên "Một ngày đặc biệt với Song Hye Kyo ". Cùng với những câu chuyện nhỏ về Song Hye Kyo và những hình ảnh người đẹp tại Paris vô cùng vui vẻ và xinh đẹp.

Cách đây hơn 3 năm về trước, Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn. Nhiều người lo lắng cho Song Hye Kyo - một người phụ nữ gần 40 tuổi, không con cái với một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Theo nhiều người, sau 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ, đàn ông sẽ dễ dàng bước tiếp hơn phụ nữ. Nhưng có lẽ đó là câu chuyện không hoàn toàn đúng, phụ nữ sau ly hôn vẫn có thể lung linh và rực rỡ.

"Nữ diễn viên Song Hye Kyo, biểu tượng nhan sắc đã tham dự một buổi trình diễn thời trang sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh. Sự xuất hiện của Song Hye Kyo theo lời mời của Kim Jones, giám đốc nghệ thuật của Fendi", wkorea đã mở đầu bài viết của mình như vậy.

Đại sứ của Fendi đã được sắp xếp ở tại một khách sạn xa hoa, nơi có thể nhìn ra cây cầu Pont Neuf - cây cầu cổ nhất Paris còn đến thời điểm này. Tại show diễn của nhà mốt Fendi, Song Hye Kyo ngồi hàng ghế đầu ngay bên cạnh chủ tịch LVMH Bernard Arnault. Wkorea đã bắt được khoảnh khắc đại mỹ nhân Hàn và chủ tịch LVMH Bernard Arnault có hành động tương tự nhau khi cùng sử dụng điện thoại để ghi lại hình ảnh của buổi trình diễn khiến mọi người phì cười vì sự đồng điệu.

Trong loạt hình ảnh của W Korea, Song Hye Kyo mềm mại ngọt ngào như một chú mèo lười bên cạnh cửa sổ khách sạn, dưới bầu trời đầy mây của Paris. Cô cũng lựa chọn bộ váy voan với tông màu trắng xanh nhẹ nhàng phù hợp với tiết trời Paris hôm ấy.

Khi tới show diễn, Song Hye Kyo "lên đồ" với mẫu áo khoác ôm body khéo léo kết hợp cùng quần ngắn. Điều này khéo léo khoe được vòng eo tinh tế của người phụ nữ 40 tuổi cùng đôi chân thon thả trẻ trung mà nhiều người phải khao khát.

Kim Jones và Song Hye Kyo ở hậu trường show Fendi

Xinh đẹp rạng rỡ ở tuổi 40, Song Hye Kyo cũng không ngần ngại với các mối quan hệ bạn bè thân thiết. Tại Paris cô nàng đã có những buổi tụ tập vui vẻ cùng bạn bè như cô nàng siêu mẫu Shin Hyun Ji, hay Kim Jones, giám đốc nghệ thuật của Fendi. Trong hình ảnh hậu trường mà W Korea ghi lại được, Song Hye Kyo vui vẻ khoác tay Kim Jones vô cùng thoải mái.

Không chỉ vậy, cô nàng cũng tận hưởng những ngày tại Paris của mình với nhiều trải nghiệm đơn giản như dạo phố cùng bạn bè, tụ tập ăn uống ở một cửa hàng nhỏ, bỏ lại phía sau những gánh nặng về sự nổi tiếng.

Cô nàng vui vẻ gặp gỡ fan hâm mộ giữa show diễn

Có lẽ Song Hye Kyo ở tuổi 40 đã không còn ngần ngại sống cho chính bản thân mình thay vì những e dè trong quá khứ. Điều này càng chứng minh cho hình ảnh người phụ nữ độc thân xinh đẹp và làm chủ cuộc đời mình dù đi qua một lần vấp ngã hôn nhân.

Hai sắc thái của Song Hye Kyo tuổi 40

Sắp tới đây, người đẹp họ Song sẽ nên duyên cùng đàn em Lee Do Hyun trong bộ phim mới của biên kịch của Hậu Duệ Mặt Trời Kim Eun Sook. Bộ phim có tự đề The Glory xoay quanh một người phụ nữ do Song Hye Kyo thủ vai sống với mục đích duy nhất là trả thù những kẻ bắt nạt thời thơ ấu đã hủy hoại đời cô. Sự trở lại lần này của Song Hye Kyo nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ. Điều này chứng tỏ tên tuổi của Song Hye Kyo chưa từng hạ nhiệt dù cho khi cô nàng ở độ tuổi 30 hay 40 vẫn là nữ hoàng màn ảnh Hàn.

