Song Hye Kyo là mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu của làng giải trí xứ kim chi. Trong suốt 25 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt tác phẩm truyền hình gây sốt. Bên cạnh nhan sắc và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, đời sống tình ái của nữ thần họ Song cũng là điều thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng.



Kể từ khi gia nhập showbiz cho đến nay, Song Hye Kyo đã vướng tin đồn tình ái với hàng loạt nam diễn viên nổi tiếng. Không khó để nhận ra, những nam thần này đều là bạn diễn của mỹ nhân sinh năm 1981.

Gần như cứ đóng phim nào, Song Hye Kyo đều vướng tin đồn hẹn hò bạn diễn, trong số đó đã có 3 người thực sự "phim giả tình thật" với cô và thậm chí còn nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên kết cục của những mối tình này đều rơi vào vực thẳm, đến mức công chúng còn kháo nhau rằng Song Hye Kyo không khác gì "dính lời nguyền" phim giả tình thật.

Kim Min Jong

Có rất nhiều fan không biết rằng Kim Min Jong chính là mối tình đầu của Song Hye Kyo. Kim Min Jong là nam diễn viên đình đám 1 thời. Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt tác phẩm thành công như Thiên Thần Hộ Mệnh, Phẩm Chất Quý Ông…

Hiện tại, anh đang nắm giữ vai trò giám đốc điều hành, phụ trách mảng phim ảnh tại SM C&C - công ty con của "ông lớn" SM. Song Hye Kyo vướng tin đồn "phim giả tình thật" với Kim Min Jong sau khi cùng nhau hợp tác trong bộ phim Thiên Thần Hộ Mệnh.

Từng có thông tin cho hay, trong suốt quá trình quay phim, Kim Min Jong luôn cố gắng chinh phục trái tim Song Hye Kyo, chăm sóc cô từng ly từng tí. Cuối cùng, cảm động trước tấm chân tình của đàn anh, Song Hye Kyo đã gật đầu nhận lời trở thành bạn gái của nam tài tử họ Kim.

Ban đầu, cặp đôi giữ kín chuyện tình cảm, hẹn hò bí mật. Tuy nhiên, Kim Min Jong đã úp mở trước truyền thông về chuyện tình yêu của mình, và cũng giống như nhân vật trong bộ phim Thiên Thần Hộ Mệnh, Kim Min Jong khẳng định: "Cả cuộc đời này, tôi muốn bảo vệ Song Hye Kyo".

Tuy nhiên từ đầu đến cuối, phía Song Hye Kyo giữ im lặng trước mọi tin đồn liên quan tới cô và Kim Min Jong. Sau này, khi có cơ hội bày tỏ nỗi lòng, Kim Min Jong đã nói về chuyện tình năm xưa: "Chúng tôi đã không thể vượt qua sự phản đối của gia đình".

Thiên Thần Hộ Mệnh là bộ phim se duyên cho cặp đôi

Lee Byung Hun

Song Hye Kyo và tài tử thế giới Lee Byung Hun công khai hẹn hò trong năm 2003, sau khi cả 2 cùng hợp tác trong tác phẩm truyền hình All In. Tài tử họ Lee cũng là người đàn ông đầu tiên mà nữ thần sinh năm 1981 công khai hẹn hò trước công chúng.

Trong thời gian còn mặn nồng, cặp đôi nhiều lần sóng đôi tại sân bay, sự kiện. Song Hye Kyo còn xuất hiện hạnh phúc trong tấm hình chụp cùng các thành viên trong gia đình tài tử họ Lee. Thời điểm đó, không ít người đã nghĩ về 1 đám cưới của cặp đôi quyền lực.

Song Hye Kyo - Lee Byung Hun công khai hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong All In

Song Hye Kyo - Lee Byung Hun sóng đôi hạnh phúc trước sự ngưỡng mộ của đám đông có mặt tại sân bay

Mỹ nhân sinh năm 1981 chụp hình thân thiết cùng các thành viên trong gia đình của tài tử họ Lee

Chuyện tình giữa 2 ngôi sao chỉ kéo dài được khoảng 1 năm. Có rất nhiều thông tin khác nhau liên quan tới nguyên nhân khiến Song Hye Kyo - Lee Byung Hun tan vỡ. Trong đó, gây sốc nhất chính là tin đồn… nam tài tử đình đám nghiện sex.

Bi Rain

Sau khi Full House đóng máy, truyền thông xứ kim chi loan tin Song Hye Kyo và Bi Rain nhen nhóm ngọn lửa tình trong quá trình hợp tác cùng nhau. Thậm chí còn xuất hiện cả tin đồn Bi Rain đính hôn với mỹ nhân sinh năm 1981. Tuy nhiên, 2 nghệ sĩ chưa từng thừa nhận mối quan hệ này.

Cái kết của chuyện tình tin đồn này cũng không có độ sáng là bao nhiêu. Cuối cùng đến nay, cả hai ngôi sao đều đã có gia đình riêng. Người vẫn hạnh phúc, người đã ly hôn.

2 ngôi sao diện đồng hồ đôi, làm dấy lên tin đồn hẹn hò

Hyun Bin

Song Hye Kyo quen biết Hyun Bin nhờ tác phẩm truyền hình Thế Giới Họ Đang Sống (2008). Sau khi phim đóng máy, 2 ngôi sao vẫn giữ liên lạc với nhau.

Thời gian ngắn sau đó, họ nhận ra sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương và quyết định vượt quá ranh giới tình bạn. Tháng 8/2009, Song Hye Kyo - Hyun Bin khiến cả showbiz châu Á chấn động khi công khai hẹn hò.

Nhiều nguồn tin tiết lộ, Song Hye Kyo - Hyun Bin yêu nhau 1 cách lặng lẽ. Trong thời gian mỹ nhân họ Song quay phim ở Trung Quốc, Hyun Bin cử trợ lý sang quốc gia tỷ dân thay mình chăm sóc bạn gái. Hàng ngày nam diễn viên gọi điện cho Song Hye Kyo chỉ để nghe được giọng nói của người thương.

Đáng tiếc, mối tình chỉ kéo dài được hơn 1 năm. Vào hôm 8/3/2011, Song Hye Kyo - Hyun Bin chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi" chỉ đúng 1 ngày sau khi nam ngôi sao lên đường nhập ngũ. Đến năm 2020, cặp đôi vướng tin đồn quay lại nhưng hóa ra đó chỉ là tin đồn nhảm vì trong thời điểm này, Hyun Bin đã hẹn hò với Son Ye Jin.

Jo In Sung

Song Hye Kyo và Jo In Sung có màn hợp tác để đời trong tác phẩm truyền hình đình đám 1 thời Ngọn Gió Đông Năm Ấy.

Bên cạnh những lời tung hô, cặp đôi chính còn đối mặt với hàng loạt tin đồn bủa vây. Đỉnh điểm là tin đồn Song Hye Kyo yêu đơn phương Jo In Sung, thậm chí còn chủ động mời bạn diễn đi ăn tối nhưng không rõ là vì lý do gì mà nam tài tử lại từ chối.

Trước bão tin đồn, Jo In Sung khẳng định mình và mỹ nhân họ Song chỉ là bạn bè đơn thuần. Về thông tin mời Jo In Sung dùng bữa, Song Hye Kyo cũng ra sức phủ nhận.

Jo In Sung - Song Hye Kyo là bạn diễn trong Ngọn Gió Đông Năm Ấy

Kang Dong Won

Song Hye Kyo và Kang Dong Won hợp tác lần đầu trong tác phẩm điện ảnh Camellia (2010) khi mỹ nhân sinh năm 1981 vẫn đang hẹn hò với Hyun Bin. 4 năm sau đó, 2 ngôi sao tái hợp trên màn ảnh rộng qua tác phẩm My Brilliant Life. Trong lần này, họ đã vướng tin đồn "phim giả tình thật".

Vào thời điểm đó, truyền thông Hàn Quốc đã đăng tải tấm ảnh của cặp đôi màn ảnh do 1 người hâm mộ chụp được tại Pháp. Nguồn tin cho biết, Song Hye Kyo và Kang Dong Won đã tranh thủ đi hẹn hò ở nước ngoài để tránh sự săm soi của phóng viên. Thông tin này sau đó đã bị đại diện của 2 diễn viên bác bỏ.

Tấm ảnh làm dấy lên nghi vấn Song Hye Kyo và Kang Dong Won hẹn hò

Song Joong Ki

Có thể nói, Song Joong Ki chắc chắn là mối tình "phim giả tình thật" khó quên nhất trong cuộc đời Song Hye Kyo. Song Hye Kyo và Song Joong Ki lần đầu gặp gỡ trên trường quay Ngọn Gió Đông Năm Ấy (2013). Khi đó, Song Joong Ki được nam chính Jo In Sung - cũng là bạn thân anh, mời đến phim trường chơi. 2 năm sau đó, Song Song tái ngộ trong siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời.

2 ngôi sao nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim. Họ công khai mối quan hệ vào tháng 7/2017. 3 tháng sau đó, 2 ngôi sao tổ chức đám cưới thế kỷ trong sự chúc mừng của người hâm mộ toàn châu Á.

Song Song nên duyên nhờ Hậu Duệ Mặt Trời

Đám cưới thế kỷ của cặp đôi diễn ra vào ngày 31/10/2017

Đầu năm 2019, cặp đôi lần đầu vướng tin đồn lục đục sau khi Song Hye Kyo bỗng nhiên xóa hàng loạt ảnh trên trang Instagram cá nhân. Ngay sau đó là tin đồn "ông ăn chả bà ăn nem" của 2 nghệ sĩ. Trong khi Song Hye Kyo bị nghi ngoại tình với Park Bo Gum thì Song Joong Ki cũng vướng tin đồn "quan hệ ngoài luồng" cùng bạn diễn Kim Ok Bin .

Tháng 6 cùng năm, Song Joong Ki đệ đơn ly dị Song Hye Kyo, đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình từng khiến bao người ngưỡng mộ. Kể từ đó đến nay, cặp đôi liên tục vướng nghi vấn "đá xoáy", ám chỉ nhau mỗi khi đối phương "có biến".

Song Hye Kyo bị nghi "tòm tem" với Park Bo Gum còn Song Joong Ki vướng tin đồn ngoại tình cùng Kim Ok Bin trước khi chính thức ly dị

Park Bo Gum

Theo trang QQ, trong quá trình quay bộ phim Encounter, Song Hye Kyo và Park Bo Gum đã nảy sinh tình cảm với nhau. Đáng chú ý, vào thời điểm đó, mỹ nhân họ Song vẫn còn là vợ của Song Joong Ki. Nguồn tin cho biết thêm, Song Joong Ki phát hiện Park Bo Gum chủ động nhắn tin "mập mờ" cho Song Hye Kyo.

Song Joong Ki còn phát hiện vợ mình chủ động quyến rũ Park Bo Gum qua camera giám sát trong nhà tới 2 lần. Trước tin đồn là người thứ 3, phía Park Bo Gum đã lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ, đồng thời tuyên bố sẽ đâm đơn kiện những kẻ tung tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên từ việc là anh em thân thiết, Song Joong Ki - Park Bo Gum đã không còn xuất hiện cùng nhau sau nghi vấn dây dưa tình cảm với Song Hye Kyo.

Jang Ki Yong

Cặp đôi màn ảnh Song Hye Kyo và Jang Ki Yong hứa hẹn sẽ gây bão khắp châu Á trong thời gian tới qua tác phẩm Now We Are Breaking Up. Ngay lập tức, "nhất cử nhất động" ngoài đời thật của 2 nghệ sĩ đã được dân tình săm soi nhiệt tình.

Netizen đã nhanh chóng để mắt tới 1 vài chi tiết bất thường. Trong 1 hình ảnh được lan truyền rộng khắp trên mạng, có thể thấy Song Hye Kyo hoàn toàn quay lưng lại phía bạn diễn nữ Choi Hee Seo. Thay vào đó, cô đứng sát rạt Jang Ki Yong và tay phải của nữ diễn viên dường như đã vòng qua người, ôm lấy "tình trẻ" kém 11 tuổi. Hành động này của Song Hye Kyo khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về mối quan hệ ở thời điểm hiện tại giữa cô và Jang Ki Yong.

Cặp đôi màn ảnh của Now We Are Breaking Up còn ngả đầu tựa vai đầy tình cảm, khiến nhiều người liên tưởng tới Song Song ngày trước

Chưa dừng lại ở đó, bộ hình mới của Song Hye Kyo - Jang Ki Yong cũng khiến dân tình bàn tán không ngớt, bởi mọi thứ từ ánh mắt cho tới skinship mà 2 nghệ sĩ dành cho nhau đều quá đỗi ngọt ngào

2 diễn viên không ngại dí sát mặt vào nhau như thế này

Nguồn ảnh: Sưu tầm





