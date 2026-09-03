Song Hye Kyo 25 năm trước: Nhan sắc đẹp hơn thiên thần ở vai diễn nổi loạn nhất sự nghiệp

Nhan sắc của Song Hye Kyo trong bộ phim chiếu 25 năm trước khiến ai nấy đều say mê.

Mới đây, những hình ảnh của Song Hye Kyo trong bộ phim Hotelier cách đây 25 năm bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Chủ đề này nhận về lượng tương tác không hề nhỏ, một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của Song Hye Kyo, một trong những nữ minh tinh nổi tiếng bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

Nhan sắc đỉnh nóc kịch trần của Song Hye Kyo thời đóng phim Hotelier (ảnh: TikTok)

Dĩ nhiên, điều khiến khán giả bàn luận nhiều nhất chính là nhan sắc của Song Hye Kyo thời thiếu nữ. Cô gây ấn tượng với nhan sắc hoàn mỹ, đôi mắt trong veo cùng những đường nét ngọt ngào. Không cần tạo hình quá cầu kỳ, cô vẫn đẹp nổi bật trong từng khung hình. Nhiều năm nhìn lại, vẻ đẹp trong trẻo tựa thiên thần của Song Hye Kyo thời trẻ khiến người xem phải xuýt xoa.

Cho những ai chưa biết biết, nhân vật Kim Yoon Hee mà Song Hye Kyo thể hiện trong Hotelier còn là một trong những vai diễn nổi loạn bậc nhất sự nghiệp của nữ minh tinh. Kim Yoon Hee là một tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có nhưng sở hữu tính cách mạnh mẽ, nổi loạn cùng một tâm hồn cô đơn. Cô không muốn cuộc đời mình bị trói buộc bởi những sự sắp đặt của người cha giàu có, quyền lực và độc đoán.

(ảnh: TikTok)

(ảnh: TikTok)

Kim Yoon Hee dành tình cảm cho giám đốc Han Tae Joon, bất chấp khoảng cách tuổi tác cũng như những sự ngăn cản để theo đuổi người đàn ông mình yêu. Thậm chí vì anh, cô còn quyết định trốn khỏi nhà. Dù vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, Kim Yoon Hee chẳng ngại vất vả, xin làm nhân viên phục vụ chỉ để có thể ở gần người mình ngày đêm thương nhớ.

Không chỉ tình yêu, Hotelier còn đến hành trình trưởng thành của một nàng tiểu thư ngây thơ bướng bỉnh. Những va vấp với cuộc đời và chuyện tình cảm dần giúp Kim Yoon Hee thay đổi, hiểu hơn về thế giới bên ngoài cuộc sống nhung lụa mà cô từng biết.

(ảnh: TikTok)

(ảnh: TikTok)

(ảnh: TikTok)

25 năm đã trôi qua kể từ ngày Hotelier lên sóng, từ một thiếu nữ, Song Hye Kyo từng bước trở thành minh tinh hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như All In, Rays of Sunshine, Full House, The World That They Live In, That Winter, the Wind Blows, Descendants of the Sun hay The Glory.

(ảnh: Pinterest)

(ảnh: Pinterest)

(ảnh: Google)

Đến nay, sức hút của Song Hye Kyo vẫn ở trên đỉnh chưa chịu xuống dốc. Sắp tới, nữ minh tinh sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án Tantara, đóng cùng dàn sao đình đám gồm Gong Yoo, Kim Seol Hyun, Cha Seung Won và Lee Ha Nee.

Từ Hotelier đến hiện tại đã là hành trình kéo dài một phần tư thế kỷ. Thế nhưng cứ mỗi khi những hình ảnh năm xưa được chia sẻ lại, Song Hye Kyo lại khiến người ta gật gù công nhận không phải tự dưng cô có thể đứng trong hàng ngũ những biểu tượng nhan sắc nổi bật nhất của lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

nguồn: TikTok