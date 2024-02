"Sóng gió" ập đến với Hằng Du Mục: Mất kênh liên tục vì 1 lý do, tiếc nuối cả một hành trình dài

Hằng Du Mục là một TikToker được rất nhiều yêu mến và theo dõi. Cô sống tại Trung Quốc cùng với chồng và 4 người con trai. Trước đó, Hằng Du Mục được biết đến nhiều thông qua hành trình du mục trên chiếc "nhà di động" cùng những người thân trong gia đình.

Hiện tại, Hằng Du Mục thường xuyên livestream bán hàng, thu hút rất nhiều người xem, người mua bởi cách nói chuyện duyên dáng, khéo léo và tinh tế. Cô còn được nhiều người biết đến hơn sau màn livestream PK giúp Quang Linh Vlogs bán set quà Tết.

Tuy nhiên, vừa mới đây, dân tình theo dõi Hằng Du Mục bất ngờ khi phát hiện tại khoản của cô đã bị cấm trên TikTok. Sau đó, cô đã lấy lại được tài khoản và có 1 phiên livestream bán hàng nhưng "sóng gió" tiếp tục ập đến khi tài khoản có tick xanh với 1,3 triệu người theo dõi lại tiếp tục bị khoá.

Tài khoản TikTok của Hằng Du Mục bị cấm vĩnh viễn (Ảnh chụp màn hình)

Trước tình hình trên, Hằng Du Mục đã phải lập kênh mới để tiếp tục hoạt động. Cô cũng chia sẻ rằng tài khoản của mình bị cấm do các video bị báo cáo vi phạm, và lý do liên tục bị báo cáo video như vậy có thể là do bị "ganh ghét".

Chia sẻ trên kênh mới của Hằng Du Mục (Ảnh chụp màn hình)

Trong livestream mới nhất trên tài khoản mới, Hằng Du Mục có chia sẻ cảm xúc về việc bị mất kênh. Cô bày tỏ sự tiếc nuối bởi đó là những gì mà bản thân đã xây dựng trong suốt mấy năm. Đó là một hành trình dài và cũng là rất nhiều kỷ niệm của cô.

Tuy nhiên thì hiện tại, Hằng Du Mục vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Cô đã lập tài khoản mới để livestream bán hàng và đăng tải lại các clip du mục của mình. Việc này cũng được các cư dân mạng yêu mến vô cùng ủng hộ.