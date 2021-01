Sóng đánh vỡ cả cửa kính nhà hàng khiến thực khách bỏ chạy tán loạn, biết được cái kết ai cũng thở phào nhẹ nhõm

Mới đây, trên TikTok xuất hiện một đoạn clip ghi lại tai nạn của thực khách khi ăn uống ở một nhà hàng ven biển nọ. Dù chỉ đăng tải khoảng 12 giờ trước, video đến nay đã thu về gần 6 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận xôn xao từ dân mạng.



Tai nạn hi hữu khi thực khách đang ngồi ăn bên trong một nhà hàng ven biển (Nguồn: @you_shouldfollow3)

Trong đoạn clip được chia sẻ, có thể thấy cảnh một nhóm thực khách đang ngồi ăn uống vô cùng bình thường bên trong một nhà hàng ven biển thì từ đâu một con sóng lớn bỗng ập đến. Chuyện hi hữu đã xảy ra khi tấm cửa kính không chịu nổi sức mạnh của đại dương, vì thế đã vỡ tan nát. Còn thực khách thì đồng loạt la hét và bỏ chạy tán loạn vì sợ.



Bình luận về khoảnh khắc đáng sợ này, người dùng TikTok xôn xao:

- "Nếu chịu khó xem kỹ video, bạn sẽ nghe cô gái cầm điện thoại nói: Lại một cơn sóng đến nữa này! Tức là trước đó đã xuất hiện nhiều đợt sóng dữ tương tự rồi!"

- "Đoạn cuối lúc cô gái nói: Time to go (đi thôi) rồi bỏ chạy, tôi cứ tưởng như mình đang xem một bộ phim thảm hoạ đúng chất Hollywood vậy!"

- "Thật nguy hiểm, tại sao một nhà hàng ven biển lại lắp cửa kính chất lượng tệ đến vậy, nhỡ khách bị gì thì làm sao?"

Được biết, sự việc hi hữu này thực chất đã xảy ra vào năm 2014 tại nhà hàng Moby Dick trên cầu tàu Stearns ở thành phố Santa Barbara, bang California, Mỹ. Theo tờ The Times, lúc cửa kính bị vỡ, toàn bộ thực khách và nhân viên có mặt tại nhà hàng lúc đó đều bị sốc và bỏ chạy thoát thân, may sao không có bất cứ ai bị thương vì các mảnh kính vỡ. "Tôi đã làm việc ở đây suốt 10 năm qua mà chưa bao giờ gặp tai nạn như thế này" - Gerry Mora, quản lý nhà hàng cho hay.



Còn đây là khung cảnh nhìn từ bên trong nhà hàng vào một ngày sóng yên, biển lặng! (Ảnh: Instagram)

Nguồn: @you_shouldfollow3