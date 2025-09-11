Sống đáng giá từng khoảnh khắc cùng Galaxy S25 FE

Bật sắc trẻ cùng camera Mắt thần bóng đêm

Chụp ảnh, quay video hay selfie đã trở thành những hoạt động quen thuộc của mọi người trẻ hiện đại. Tiêu chuẩn thẩm mỹ ngày càng cao của Gen Z đặt ra những yêu cầu vô cùng khắt khe cho camera điện thoại. Dù ghi hình trong điều kiện ánh sáng phức tạp của sân khấu âm nhạc, selfie trong những tối bát phố hay quay vlog du lịch trên tàu cao tốc… hình ảnh luôn phải sắc nét và sống động.

Là thiết bị mới nhất trong dòng điện thoại cao cấp của Samsung, Galaxy S25 FE mang đến trải nghiệm chụp ảnh chuẩn flagship cho người trẻ. Thông qua công nghệ ProVisual Engine thế hệ mới, camera trước 12MP cùng chế độ giảm nhiễu, dòng điện thoại này khiến mọi bức ảnh selfie đều trở nên cuốn hút và vô cùng sắc nét. Khi chụp ảnh concert khi phố đêm, tính năng Nightography mang đến hiệu quả giảm nhiễu ấn tượng, trong khi Super HDR tạo nên loạt video sống động đến từng khung hình. Gen Z sẽ có trong tay một công cụ chỉnh sửa nội dung mạnh mẽ, cho phép Chỉnh sửa tạo sinh hình ảnh (xóa vật thể, làm đầy khung hình), bổ sung hiệu ứng Chuyển động chậm tức thì trên video và đặc biệt là Lọc âm thanh, loại bỏ tạp âm một cách đơn giản, hiệu quả. Hành trang du lịch hay xem concert giờ gói gọn trong một chiếc Galaxy S25 FE, từ quay chụp cho đến chỉnh sửa, biên tập, đăng tải đều nhất quán và đơn giản.

Mở vạn trải nghiệm lý thú cho tín đồ xê dịch

Người trẻ nào mà không mang trong mình đam mê khám phá thế giới, tự do xách ba lô lên và đi đến những nơi mình mơ ước. Trong lữ trình thanh xuân ấy, Gen Z phải vượt qua hàng loạt rào cản từ ngôn ngữ, văn hoá đến những khó khăn khi tìm hiểu thông tin và lên lịch trình. Thế nhưng không có gì ngăn được trái tim khao khát khám phá và một tâm hồn rộng mở đón chào những trải nghiệm mới. Galaxy S25 FE ra đời để xoá tan mọi rào cản nhờ Galaxy AI thế hệ mới, biến mọi chuyến đi đều trở thành hành trình đáng nhớ.

Để mở đầu hành trình một cách suôn sẻ, thay vì "lặn ngụp" trong đại dương thông tin trên mạng xã hội, người trẻ chỉ việc Khoanh tròn để tìm kiếm trên Google một cách nhanh chóng. Lướt thấy một tấm ảnh, khoanh tròn để biết tên địa điểm. Thấy một bài review bằng tiếng nước ngoài, khoanh tròn để dịch toàn màn hình hoặc triệu hồi Gemini Live và yêu cầu trợ lý này tóm tắt các ý chính. Xuyên suốt chuyến đi, tính năng Live Translate sẽ là phiên dịch viên trực tiếp, phá bỏ mọi rào cản ngôn ngữ. Đừng quên chia sẻ camera với Gemini Live khi đến thăm một thắng cảnh, "quân sư" toàn tri này sẽ nhập vai hướng dẫn viên để giới thiệu những thông tin hấp dẫn nhất đến bạn. Lịch trình trong ngày, từ dự báo thời tiết đến tình hình giao thông đều được cập nhật liên tục thông qua Now Brief. Đặc biệt, mọi dữ liệu sẽ luôn được bảo mật tuyệt đối nhờ Knox Enhanced Encryption Protection.

Chiến game vui hết sảy, mượt mà mọi thao tác

Hơn ai hết, tín đồ game hiểu rõ nhất sự ức chế khi máy giật lag trong những ván đấu quyết định hoặc cảm giác nóng máy khủng khiếp dù trò chơi chỉ mới bắt đầu. Không phải ngẫu nhiên mà hiệu năng luôn được người trẻ quan tâm hàng đầu khi lựa chọn điện thoại. Trải nghiệm bền bỉ, mượt mà và ổn định hay không phụ thuộc phần lớn vào yếu tố này.

Để những trận chiến game chỉ đơn thuần là niềm vui thay vì những phút giây ức chế, Galaxy S25 FE được trang bị chip xử lý mạnh mẽ và buồng hơi tản nhiệt lớn hơn 10%, giúp máy vận hành mượt mà, phản hồi nhanh chóng. Viên pin 4.900mAh cùng sạc nhanh có dây 45W kéo dài thời lượng sử dụng và giúp quá trình nạp năng lượng diễn ra nhanh chóng hơn hẳn. Từ công việc hàng ngày đến các tác vụ sáng tạo, Galaxy S25 FE đều mang đến trải nghiệm đáng giá, chuẩn flagship cho người dùng.

Lên đồ đúng chuẩn GenZ, trẻ trung nhưng vẫn đẳng cấp

Xây dựng phong cách cá nhân là một trong những khía cạnh được người trẻ quan tâm hàng đầu. Làm thế nào để tìm ra phong cách riêng, nổi bật với thần thái sang trọng nhưng vẫn trẻ trung đúng tuổi không phải là điều đơn giản. Những phụ kiện như túi xách hay điện thoại cũng được quan tâm đặc biệt bởi chúng đúng vai trò như điểm nhấn, góp phần định hình cả trang phục.

Galaxy S25 FE là lựa chọn sáng giá cho những người trẻ theo đuổi phong cách nói trên. Thiết bị tái hiện dáng dấp biểu tượng của dòng Galaxy S với nét chấm phá trẻ trung, cá tính, được giới thiệu cùng nhiều tùy chọn màu sắc nổi bật như Xanh Haze, Đen Smoke, Xanh Navy và Trắng Snow. Thân máy mỏng nhẹ, thanh thoát, kết hợp cùng màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch, với tần số quét 120Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà và sống động. Ngoài ra, khung viền Armor Aluminum cải tiến mới cũng giúp tăng độ bền và hoàn thiện thiết kế tinh tế hơn.

Galaxy S25 FE là khởi đầu hoàn hảo cho những người trẻ muốn trải nghiệm đẳng cấp flagship của Samsung. Vượt qua giới hạn smartphone, thiết bị là bạn đồng hành tuyệt vời cùng người trẻ tận hưởng từng phút giây đáng giá trong thanh xuân rực rỡ.

Galaxy S25 FE sẽ mở bán chính thức tại Việt Nam từ ngày 12/09/2025. Người dùng có thể mua e-voucher đặt trước trị giá 500.000 đồng chỉ với 50.000 đồng trong khoảng thời gian từ 04/09/2025 đến 12/09/2025, trừ thẳng vào giá bán khi nhận máy. Thời gian sử dụng e-voucher từ 12/9 đến 30/9 đối với Galaxy S25 FE và từ 18/9 đến 30/9 đối với Galaxy Tab S11 Series. Thông tin chi tiết về chương trình có tại đây



