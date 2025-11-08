Sông Đà 1 bị xử phạt do không công bố thông tin tài chính

Ảnh minh họa

Ngày 5/11/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 394/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sông Đà 1 (Số 18/165 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Theo đó, Sông Đà 1 bị phạt tiền 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp không công bố thông tin (CBTT) theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2024 2 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2023; Báo cáo thường niên năm 2024.

Cũng liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-XPHC đối với Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (MCK: AMS; trụ sở chính: Km 35 Quốc lộ 10, xã An Quang, TP.Hải Phòng) số tiền 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025.

AMS cũng bị phạt tiền 125 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo thành viên Ban kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định theo quy định.

Doanh nghiệp còn bị phạt 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan (các giao dịch chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT công ty thông qua).