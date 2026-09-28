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Sóng cuốn nhóm trẻ tắm biển ở Lâm Đồng, hai em tử vong

Thái Lâm
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Nhóm 5 em nhỏ từ 7-11 tuổi rủ nhau đến tắm tại bãi biển ở thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, thì bị sóng cuốn. Người dân kịp thời cứu được 3 em vào bờ, 2 em còn lại tử vong.

Ngày 28/9, lãnh đạo UBND xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, cho biết chiều 27/9, 5 em nhỏ rủ nhau đến bãi biển trên địa bàn tắm thì gặp nạn. Người dân kịp thời cứu được 3 em, 2 em còn lại tử vong.

Sóng cuốn trẻ em tại Lâm Đồng: Hai em nhỏ tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 27/9, một nhóm gồm năm em nhỏ từ 7-11 tuổi (cùng trú tại xã Bắc Bình) rủ nhau đến tắm tại khu vực biển thuộc thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa.

Trong lúc tắm, các em bị sóng cuốn. Phát hiện sự việc, người dân gần đó nhanh chóng tiếp cận, đưa ba em vào bờ an toàn; hai em còn lại tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là T.V.R.T. (SN 2015) và L.D.H.K. (SN 2019, cùng trú tại xã Bắc Bình).

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Phan Rí Cửa có mặt tại hiện trường, phối hợp xác minh vụ việc. Sau đó, thi thể hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh không để trẻ tự ý tắm biển, đặc biệt tại những khu vực không có lực lượng cứu hộ và khi biển có sóng lớn.

Tags

Lâm Đồng

Phan Rí Cửa

Bãi biển

tử vong.

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