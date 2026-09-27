Sống cùng người yêu cũ, 2 ngày sau, anh gửi thiệp mời cưới tận công ty tôi, mở ra xem mà tôi choáng váng với tên cô dâu

Tại sao còn nói những câu khiến tôi tưởng rằng anh cũng còn tình cảm? Tại sao lại ngủ với tôi?

Tôi chưa bao giờ nghĩ một chuyến du lịch công ty lại khiến cuộc sống của mình rối tung lên như vậy. Hôm đó đoàn công ty tôi đi du lịch và nghỉ tại một resort nổi tiếng. Đang đi cùng mấy đồng nghiệp thì tôi bất ngờ gặp lại người yêu cũ. 3 năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy anh, những chuyện cũ tưởng đã quên bỗng ùa về.

Tôi tách đoàn, gặp cà phê nói chuyện với người yêu cũ khá lâu. Anh hỏi cuộc sống của tôi thế nào, tôi hỏi anh dạo này ra sao. Những câu chuyện tưởng như xã giao nhưng càng nói, tôi càng có cảm giác giữa hai người vẫn còn thứ gì đó chưa kết thúc.

Tối hôm ấy, chúng tôi ở bên nhau. Tôi biết mình đã vượt qua một ranh giới mà đáng lẽ không nên bước qua. Nhưng lúc đó, tôi lại tự huyễn hoặc rằng có lẽ tình cảm giữa chúng tôi chưa thực sự hết. Tôi còn nghĩ biết đâu sau đêm ấy, anh sẽ muốn nối lại chuyện cũ.

Suốt hai ngày còn lại của chuyến đi, tôi cứ chờ một tin nhắn từ anh.

Đến khi về thành phố, đi làm trở lại, tôi nhận được một tấm thiệp mời cưới, mở ra đọc mà choáng váng.

Tôi ngồi nhìn tấm thiệp rất lâu. Tên của người yêu cũ nằm cạnh tên một người phụ nữ khác, một cái tên xa lạ với tôi. Tôi bỗng thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Nếu anh đã chuẩn bị cưới, tại sao đêm hôm đó còn gặp tôi? Tại sao còn nói những câu khiến tôi tưởng rằng anh cũng còn tình cảm?

Ảnh minh họa

Tôi mở lại đoạn tin nhắn mà chúng tôi đã nhắn cho nhau vào sáng hôm sau, khi tôi về lại phòng mình do công ty sắp xếp. Càng đọc, tôi càng cay cú. Những câu nói thân mật, những lời nhắc về chuyện cũ, tất cả đều còn nguyên. Tôi chụp màn hình từng đoạn, lưu lại vào điện thoại.

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một ý nghĩ: gửi tất cả cho vợ sắp cưới của anh.

Tôi tưởng tượng cảnh cô ấy đọc được những tin nhắn đó, biết người đàn ông mình chuẩn bị lấy làm chồng đã làm gì với người cũ chỉ vài ngày trước đám cưới. Tôi muốn anh phải trả giá vì đã khiến tôi hy vọng rồi lại ném cho tôi một tấm thiệp cưới.

Nhưng ngón tay tôi dừng lại trên màn hình. Nếu tôi gửi những ảnh chụp ấy đi, cuộc hôn nhân của họ có thể tan vỡ. Tôi không biết mình đang giúp cô ấy tránh một người đàn ông phản bội, hay chỉ đang trả thù vì bản thân bị tổn thương.

Tôi đã ngồi trước màn hình điện thoại gần cả tiếng, cuối cùng, tôi không gửi. Không phải vì tôi tha thứ cho anh. Tôi vẫn giận, vẫn thấy mình ngu ngốc vì đã tin rằng một đêm gặp lại có thể khiến tình xưa sống lại. Nhưng tôi cũng không muốn biến nỗi cay cú của mình thành lý do để kéo một người hoàn toàn không liên quan vào câu chuyện này. Tôi phải làm gì để người yêu cũ nhận được một bài học thích đáng mà không ảnh hưởng tới người khác đây?