Sơn Tùng và Hải Tú lại bị bắt gặp đi sắm đồ Tết?

Mới đây, mạng xã hội được phen dậy sóng trước một khoảnh khắc được lan truyền chóng mặt, ghi lại hình ảnh một cặp nam nữ cùng xuất hiện tại một trung tâm thương mại. Trong ảnh, cả hai đều đeo khẩu trang, che chắn kín diện mạo và đi bên nhau khá thoải mái. Điều gây bàn tán chính là bức ảnh được lan truyền được cho là ghi lại khoảnh khắc chung của Sơn Tùng và Hải Tú.

Theo những hình ảnh đang được chia sẻ, nhân vật nam gây chú ý với phong cách ăn mặc đơn giản nhưng có nhiều chi tiết được cho là trùng khớp với Sơn Tùng. Từ kiểu tóc, dáng người cho đến chiếc áo với hoạ tiết trước ngực nghi là hình xăm đặc trưng, tất cả đều khiến cư dân mạng đồng loạt réo tên nam ca sĩ. Trong khi đó, cô gái đi cùng diện trang phục rộng rãi, đội mũ và che mặt kỹ lưỡng, song vóc dáng mảnh mai, chiều cao và phong thái lại được cư dân mạng nhận xét là khá giống Hải Tú.

Netizen lan truyền khoảnh khắc được cho là bắt gặp Sơn Tùng và Hải Tú ở trung tâm thương mại. Ảnh: MXH

Netizen soi trang phục, dáng người cho đến họa tiết nghi là hình xăm trong ảnh và cho rằng có khả năng là Sơn Tùng. Và cô gái đi cùng chỉ có thể là Hải Tú. Ảnh: FBNV

Dù chưa có bất kỳ xác nhận nào từ người trong cuộc, khoảnh khắc này vẫn nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Nhiều netizen cho rằng việc cả hai xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng là đủ để dấy lên nghi vấn, trong khi một số khác lại giữ quan điểm thận trọng, cho rằng đây chỉ là suy đoán của cư dân mạng mà thôi.

Đáng chú ý, khoảnh khắc được cho là của Sơn Tùng và Hải Tú được bàn tán rầm rộ là do trong những dịp cận Tết trước đây, cả hai cũng liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Vào dịp Tết 2022, những hình ảnh Sơn Tùng đích thân đèo "nàng thơ" Hải Tú đi chợ mua đồ cúng ông Táo khiến mạng xã hội được phen chấn động. Khoảnh khắc cả hai lộ diện thân mật trước cửa biệt thự đắt đỏ rồi cùng nhau ra xe đi mua đồ chuẩn bị Tết được chia sẻ chóng mặt. Hải Tú thậm chí còn có hành động ôm eo tình cảm với Sơn Tùng.

Cho đến 1 năm sau, cũng vào dịp cúng ông Công ông Táo, cả hai tiếp tục bị "tóm dính" khi cùng xuất hiện ở biệt thự riêng. Sơn Tùng diện áo sweater màu vàng, còn Hải Tú mặc áo len, mang kính đen và cả hai cùng ngồi chiếc G63 để đi mua sắm. Dù liên tục bị bắt gặp nhưng cả hai đều luôn giữ im lặng.

Sơn Tùng và Hải Tú trong lần được bắt gặp đèo nhau trên xe máy mua đồ cúng ông Công ông Táo dịp Tết 2022. Ảnh: Đi Soi Sao ĐI

Cũng trong dịp Tết 1 năm sau đó, cả hai lần nữa bị bắt gặp ra vào biệt thự riêng. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Từ khi đầu quân cho công ty Sơn Tùng thì mối quan hệ của Hải Tú với giọng ca Lạc Trôi rơi vào nghi vấn. Cả hai liên tục bị netizen soi ra loạt chi tiết trùng hợp. Từ việc sử dụng đồ đôi, nhẫn cặp cho đến những lần bị cho là xuất hiện ở cùng địa điểm, cùng thời điểm.

Dù vậy, suốt thời gian qua, Sơn Tùng và Hải Tú vẫn giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận nhưng cũng chưa từng phủ nhận những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của mình.

Hiện tại, Hải Tú vẫn là talent độc quyền trực thuộc công ty do Sơn Tùng. Chính mối quan hệ công việc này cũng khiến câu chuyện giữa cả hai càng trở nên nhạy cảm, khiến mọi động thái dù nhỏ nhất đều dễ dàng bị cư dân mạng bàn tán.