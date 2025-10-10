Sơn Tùng quyên góp số tiền kỷ lục

Những ngày qua, khi cả nước đang hướng về người dân các tỉnh miền Bắc - Trung chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ, nhiều nghệ sĩ Việt đã cùng chung tay lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Trong đó, Sơn Tùng M-TP là một trong những gương mặt nổi bật với hành động thiết thực và đầy ý nghĩa.

Cùng Quỹ Tấm lòng Việt, Sơn Tùng M-TP cùng công ty M-TP Entertainment đã ủng hộ 1,6 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn sau bão lũ. Khoản tiền này được gửi thông qua chương trình Nghĩa đồng bào với mong muốn góp phần chia sẻ gánh nặng và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Sơn Tùng và công ty quyên góp 1,6 tỷ đồng ủng hộ bà con đang gặp khó khăn vì bão lũ

Đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP thực hiện hoạt động thiện nguyện quy mô lớn. Trước đó, năm 2024, công ty M-TP Entertainment từng đồng hành cùng Quỹ Tấm lòng Việt trong dự án xây dựng điểm trường liên cấp tại thôn Làng Nủ (Lào Cai) - nơi chịu thiệt hại nặng nề sau bão lịch sử Yagi. Công trình này đã mang lại hy vọng mới cho trẻ em vùng cao, giúp các em có nơi học tập khang trang, an toàn hơn.

Ngoài nghệ thuật, Sơn Tùng cũng thể hiện trách nhiệm đối với xã hội của một ngôi sao hàng đầu. Trong dịp kỷ niệm 10 năm ca hát, thay vì thực hiện một tour diễn hay sản phẩm đình đám nào đó, Sơn Tùng lại chọn công bố loạt sự kiện từ thiện, cộng đồng ở các tỉnh phía Bắc. Anh đến với các trường mầm non, tiểu học, thăm lại trường cấp 3 của mình, thăm Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật. Nam ca sĩ trao học bổng, tặng quà, vẽ trang trí trường, giao lưu, ký tặng.

Bên cạnh nghệ thuật, Sơn Tùng còn tích cực làm công tác thiện nguyện

Những ngày qua, tình hình bão lũ tại các tỉnh Bắc - Trung Bộ gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh khó khăn. Sau khi bão số 10 - Bualoi và hoàn lưu bão Matmo quét qua, nhiều khu vực bị ngập sâu, nhà cửa hư hỏng, hoa màu mất trắng, đời sống người dân lâm vào cảnh thiếu thốn. Giữa lúc ấy, tinh thần tương thân tương ái của người Việt lại một lần nữa được khơi dậy, khi khắp nơi đều hướng về đồng bào ruột thịt.

Không chỉ các mạnh thường quân, tổ chức xã hội, mà đông đảo nghệ sĩ Việt cũng nhanh chóng chung tay quyên góp, kêu gọi ủng hộ để san sẻ phần nào khó khăn với bà con vùng bão lũ. Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Đức Phúc, Trấn Thành - Hari Won, Trường Giang - Nhã Phương, Hòa Minzy, Hồ Ngọc Hà, Phương Mỹ Chi và hàng chục nghệ sĩ đã đóng góp giúp đỡ bà con khó khăn. Không chỉ tham gia quyên góp vật chất, nhiều nghệ sĩ còn trực tiếp có mặt tại các điểm bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân.