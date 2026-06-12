Sơn Tùng M-TP công khai Hải Tú

Được công chúng biết đến qua các dự án của Sơn Tùng M-TP và là diễn viên độc quyền của M-TP Entertainment, Hải Tú hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Trong loạt ảnh hậu trường "Come My Way" vừa được nam ca sĩ công bố, người đẹp gây chú ý khi đồng hành cùng ê-kíp ở nhiều công đoạn sản xuất, vận hành.
Ngày 10/6, Sơn Tùng tung loạt ảnh hậu trường ghi lại quá trình thực hiện MV Come My Way tại Việt Nam và Mỹ. Khán giả chú ý việc nam ca sĩ tái hiện thủ công toàn bộ những đại cảnh lớn, trong đó có khoảnh khắc hoàn thiện chim hạc giữa đường phố Mỹ, hoàn toàn không dựa vào công nghệ CGI như một số suy đoán.
Khoảnh khắc Sơn Tùng và ngôi sao người Mỹ gốc Việt Tyga trò chuyện trước khi ghi hình MV.
Một trong những điểm đáng chú ý của bộ ảnh là sự xuất hiện của nhiều thành viên trong ê-kíp sản xuất. Sơn Tùng dành nhiều khung hình cho đội ngũ sáng tạo, người phụ trách công việc điều phối hậu trường. "Tôi biết ơn những gì các bạn đã làm cho tôi, chúc mừng MV Come My Way đạt 30 triệu view", Sơn Tùng viết.
Hải Tú là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm trong loạt ảnh mới. Cô xuất hiện ở nhiều bối cảnh làm việc khác nhau, từ các cuộc họp trao đổi đến quá trình theo sát lịch trình sản xuất.
Sau nhiều năm gia nhập M-TP Entertainment, Hải Tú xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động liên quan đến công tác sản xuất và vận hành dự án. Nàng thơ của Sơn Tùng đang lui dần về phía sau hỗ trợ nam ca sĩ.
Khoảnh khắc thư giãn của nàng thơ được Sơn Tùng giấu kín trong loạt ảnh hậu trường thực hiện MV Come My Way tại Ninh Bình.
Lần gần nhất Hải Tú đăng ảnh cùng Sơn Tùng là vào năm 2024, thời điểm phát hành MV Chúng ta của tương lai. Từ đó đến nay, cả hai gần như biến mất khỏi những khung hình chung trên mạng xã hội. Việc Hải Tú xuất hiện dày trong bộ ảnh hậu trường mới được nhiều người gọi là "động thái công khai" của cả hai, sau nhiều đồn đoán về mối quan hệ.
Gia nhập M-TP Entertainment từ năm 2020 với vai trò diễn viên độc quyền, Hải Tú từng là cái tên gây chú ý khi được chính Sơn Tùng giới thiệu tới công chúng.
Nhiều năm qua, Hải Tú luôn là nghệ sĩ kín tiếng nhất trong đội ngũ M-TP Entertainment. Cô hiếm khi tham gia các sự kiện giải trí, gần như không trả lời truyền thông và ít chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.
Chính vì vậy, việc Sơn Tùng công khai hàng loạt hình ảnh hậu trường có sự xuất hiện của Hải Tú khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý sau nhiều năm được ví là "nàng thơ bí ẩn".
Hình ảnh từng gây sốt một thời của Hải Tú khi xuất hiện tại buổi ra mắt truyện tranh Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP.
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