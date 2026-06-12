Sơn Tùng M-TP công khai Hải Tú

Lần gần nhất Hải Tú đăng ảnh cùng Sơn Tùng là vào năm 2024, thời điểm phát hành MV Chúng ta của tương lai. Từ đó đến nay, cả hai gần như biến mất khỏi những khung hình chung trên mạng xã hội. Việc Hải Tú xuất hiện dày trong bộ ảnh hậu trường mới được nhiều người gọi là "động thái công khai" của cả hai, sau nhiều đồn đoán về mối quan hệ.