Sơn Tùng có động thái giữa ồn ào tình ái, visual đích thị là nam chính tiểu thuyết ngôn tình!

Những ngày qua, mạng xã hội đang bàn tán sôi nổi về một "bộ tiểu thuyết tình ái" với loạt tình tiết cực căng. Giữa bối cảnh đó, Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm và Hải Tú liên tục bị gọi tên, netizen còn soi lại nhiều điểm trong câu chuyện của bộ 3 này so với những chi tiết bị lan truyền. Như mọi lần, người trong cuộc vẫn giữ trạng thái "im hơi lặng tiếng", không phản hồi trước những ồn ào bủa vây.

Cho đến mới đây, Sơn Tùng bất ngờ trở lại trên trang cá nhân với loạt ảnh mới, đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ có động thái sau khi bộ tiểu thuyết ngôn tình 19 chương bị lan truyền. Sơn Tùng không nhắc đến việc bị réo tên mà khiến khiến mạng xã hội "dậy sóng" vì những bức ảnh lên đồn hệt như nam chính tiểu thuyết. Theo đó, Sơn Tùng xuất hiện với hình tượng "tuyệt đối điện ảnh" suit đen, sơ mi trắng, cà vạt kẻ, tóc vuốt gọn gàng và phong thái quyền lực. Nam ca sĩ viết vu vơ: "Khi lớn lên mới biết, mình không còn nhỏ nữa". Bài đăng này của Sơn Tùng thu về hơn 200 nghìn tương tác chỉ sau 1 giờ đăng tải, chứng minh sức hút thật sự không phải dạng vừa.

Sơn Tùng tái xuất MXH sau nhiều ngày bị réo tên vào ồn ào tình ái

Visual tổng tài ngoài đời thực là đây chứ đâu

Sơn Tùng vẫn giữ thái độ quen thuộc, không phản hồi giữa những tin đồn liên quan đến cuộc sống riêng

Dạo gần đây trên Threads, xuất hiện cuộc tranh cãi dữ dội liên quan đến Thiều Bảo Trâm, Hải Tú và Sơn Tùng. Không cần tên tác giả, không cần xác nhận thật - giả, một bộ tiểu thuyết dài 19 chương mang nội dung tình ái kèm chi tiết hậu trường showbiz vẫn đủ sức khiến mạng xã hội Việt bùng nổ. Mọi chuyện bắt đầu khi người đọc phát hiện quá nhiều tình tiết gợi liên tưởng, từ bối cảnh mối tình 8 năm giữa một nam ca sĩ nổi tiếng và bạn gái lâu năm, đến sự xuất hiện của một "nàng thơ" gia nhập công ty và bị đồn là người chen ngang. Diễn biến trong truyện mô tả nhân vật nam im lặng sau khi chia tay, trong khi bạn gái cũ chịu tổn thương nhưng vẫn cố giữ hình ảnh đẹp cho nhau, còn người mới bị đẩy vào vòng xoáy chỉ trích.

Dù bộ "tiểu thuyết tình ái" không nêu tên cụ thể nhưng loạt tình tiết khiến cư dân mạng liên tục gọi thẳng tên bộ ba Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng - Hải Tú. Nhiều người còn xâu chuỗi lại diễn biến của tiểu thuyết mạng với từng cột mốc thời gian trong drama "trà xanh" năm 2021 để bàn tán.

Sau 4 năm, vụ ồn ào tay 3 này lần nữa bị đào lại và bàn tán rôm rả

Dù không còn hoạt động dày đặc như thời hoàng kim, Sơn Tùng vẫn là cái tên đầu tiên được nhắc đến khi bàn về nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí. Sơn Tùng cũng là trường hợp hiếm hoi ở Việt Nam xây dựng được "văn hóa fandom" đúng nghĩa – nơi người hâm mộ không chỉ yêu nhạc, mà còn gắn bó với phong cách thẩm mỹ, thời trang và thái độ sống mà anh đại diện. Chỉ cần một bức ảnh, một dòng trạng thái hay thậm chí là vài giây hậu trường, nam ca sĩ vẫn đủ khiến mạng xã hội "bùng nổ".

Hơn một thập kỷ hoạt động, giọng ca sinh năm 1994 đã để lại dấu ấn với loạt hit triệu view như Em Của Ngày Hôm Qua, Lạc Trôi, Chạy Ngay Đi, Hãy Trao Cho Anh… Mỗi lần comeback là một lần anh lập kỷ lục mới, từ lượt xem premiere cho tới Top Trending YouTube toàn cầu. Hãy Trao Cho Anh (kết hợp cùng Snoop Dogg) thậm chí còn lọt Top 1 iTunes Việt Nam, Top 10 Billboard Social 50 và trở thành MV Việt đầu tiên được truyền thông quốc tế đưa tin rầm rộ.

Không chỉ gói gọn trong âm nhạc, Sơn Tùng còn định vị được hình ảnh riêng biệt bằng chiến lược xuất hiện chọn lọc: không ồ ạt, không gameshow, không chiêu trò mạng xã hội. Chính sự bí ẩn này khiến mỗi lần xuất hiện của anh đều trở thành tâm điểm chờ đợi. Dù từng trải qua không ít ồn ào và có giai đoạn gần như "đóng băng" hoạt động, Sơn Tùng vẫn giữ vững danh xưng sao hạng A – vị thế được gây dựng không nhờ thị phi, mà từ chặng đường dài khẳng định tên tuổi bằng tài năng thực sự.