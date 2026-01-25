Sơn Tùng chuẩn bị cho tổ ấm mới?

Mới đây, Sơn Tùng M-TP đăng tải loạt hình ảnh đời thường trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý vì lần hiếm hoi nam ca sĩ để lộ nhiều ngóc ngách không gian sống. Từ phòng khách, khu bếp đến những góc nhỏ sinh hoạt hằng ngày, dễ nhận ra Sơn Tùng chọn tông màu chủ đạo trắng - be - nâu.

Bộ sofa da nâu trầm đặt giữa phòng tạo điểm nhấn ấm áp, kết hợp gối lông và chăn phủ mang hơi hướng tối giản nhưng vẫn đủ mềm mại. Ở khu vực bếp được thiết kế với không gian mở, cửa sổ với kính trong suốt hướng ra ngoài trời lấy ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên qua góc chụp có thể thấy các dụng cụ trong bếp khá thưa thớt, cảm giác như ngôi nhà mới vẫn đang sắm sửa dần.

Sơn Tùng gây chú ý khi check-in ngóc ngách bên trong một ngôi nhà. Ảnh: FBNV

Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ chia sẻ rõ không gian sống, tuy nhiên qua vài chi tiết thì cư dân mạng đặt nghi vấn có thể đây là cơ ngơi mới của Sơn Tùng. Ảnh: FBNV

Một chi tiết gây chú ý khác là thú cưng xuất hiện trong loạt ảnh. Hình ảnh Sơn Tùng ôm mèo, chơi đùa cùng robot hút bụi hay ngồi thư giãn trên sofa mang đến cảm giác gần gũi, dễ thương trong đời thường.

Điều khiến netizen bàn luận nhiều nhất lại nằm ở chi tiết sàn nhà. So với những bức ảnh Sơn Tùng từng đăng tải về thú cưng trước đó, màu sàn và kích thước ô gạch trong loạt ảnh mới có sự khác biệt khá rõ. Cộng thêm ghế sofa ở 2 thời điểm khác nhau càng làm dấy lên nghi vấn nam ca sĩ đã chuyển sang một cơ ngơi mới và chỉ đang check-in khoe vài góc trong nhà.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng những thay đổi này chưa đủ để khẳng định việc tậu nhà mới. Việc cải tạo, thay mới sàn sau nhiều năm sinh sống là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là với một nghệ sĩ vốn kín tiếng trong chuyện đời tư như Sơn Tùng.

Sơn Tùng ngồi trên sofa chơi đùa cùng thú cưng. Ảnh: FBNV

Cư dân mạng soi sàn nhà và sofa trong loạt ảnh trước đây thì càng nghi ngờ đây có thể là cơ ngơi mới của Sơn Tùng. Ảnh: IG

Dù vậy, netizen cho rằng Sơn Tùng trước nay khá kín tiếng trong việc chia sẻ cuộc sống riêng tư nên vài chi tiết nhỏ khó khẳng định điều gì. Ảnh: FBNV

Tổ ấm mà Sơn Tùng sinh sống được nhắc đến nhiều nhất thuộc khu biệt thự cao cấp ở Nhà Bè, TP.HCM. Quang cảnh của khu biệt thự là sự pha trộn giữa hiện đại với thiên nhiên. Ưu điểm đầu tiên của biệt thự chính là mặt sau tiếp giáp con sông, hạ tầng của khu vực này còn có thêm hồ bơi, hồ cảnh quan và sân vườn thoáng mát. Ngoài ra, biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố tạo nên không gian thanh tĩnh và yên bình, thích hợp để Sơn Tùng nghỉ ngơi.

Sơn Tùng từng hé lộ một vài góc nhỏ trong biệt thự của mình qua những đoạn clip hát hay loạt ảnh check-in nhẹ nhàng. Dù không chia sẻ nhiều, nhưng dễ dàng nhận thấy không gian sống của nam ca sĩ vô cùng khang trang, lấy gam trắng làm chủ đạo và lát sàn gỗ cao cấp. Theo thiết kế, căn biệt thự gồm 1 tầng trệt và 2 tầng lầu, rộng rãi và thoáng đãng đến mức còn có cả phòng thu âm riêng. Nội thất được trang bị những món cơ bản, còn cách bày trí và trang hoàng sẽ tùy theo sở thích của gia chủ.

Cũng tại biệt thự này, Sơn Tùng và Hải Tú từng có 2 lần bị bắt gặp ra vào cùng nhau. Dù vậy, cả hai vẫn không lên tiếng về mối quan hệ.