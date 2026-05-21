Sơn Ngọc Minh sử dụng ma túy với ai?

Thông tin Sơn Ngọc Minh - cựu thành viên nhóm nhạc V.Music bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến đường dây ma túy quy mô lớn đang khiến dư luận đặc biệt xôn xao. Từng là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ qua hình ảnh thư sinh, hoạt động âm nhạc sôi nổi một thời, việc nam ca sĩ vướng vòng lao lý khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Tại cơ quan điều tra, Sơn Ngọc Minh xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, liên tục cúi đầu và có thái độ khá thành khẩn khi làm việc. Nam ca sĩ khai nhận đã sử dụng ma túy đá từ trước Tết Nguyên đán đến nay. Theo lời khai, Sơn Ngọc Minh thường sử dụng cùng nhóm bạn quen biết và từng được bạn rủ từ Cần Thơ lên TP.HCM để tụ tập sử dụng ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Sơn Ngọc Minh cho biết rất hối hận về hành vi của mình. Nam ca sĩ nói: "Em nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới mẹ em, sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh, người yêu thương, người trong gia đình…".

Sơn Ngọc Minh khai báo hành vi sử dụng ma túy (Ảnh: Công an cung cấp)

Vào khoảng đầu tháng 4, mạng xã hội từng xôn xao trước bài đăng tìm kiếm Sơn Ngọc Minh xuất hiện trong một nhóm cộng đồng tại Cần Thơ. Theo thông tin được chia sẻ khi đó, gia đình nam ca sĩ cho biết đã mất liên lạc với anh từ ngày 1/4 sau khi Sơn Ngọc Minh nói đi sang nhà bạn chơi nhưng sau đó không thể liên hệ.

Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Không ít người để lại bình luận hỏi thăm tình hình, đồng thời hỗ trợ lan truyền thông tin với hy vọng gia đình sớm tìm được nam ca sĩ. Người đăng tải mong ai gặp hoặc biết tung tích Sơn Ngọc Minh sẽ báo lại giúp người thân.

Sự việc từng khiến nhiều khán giả lo lắng vì Sơn Ngọc Minh "mất hút" nhiều ngày mà không có bất kỳ cập nhật nào trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không lâu sau khi bài đăng lan truyền, phía diễn đàn đã thông báo gỡ bài vì gia đình xác nhận đã có thông tin liên quan đến nam ca sĩ. Dù vậy, thời điểm đó nguyên nhân cụ thể không được tiết lộ thêm.

Bài đăng thông báo tìm liên lạc với Sơn Ngọc Minh cách đây hơn 1 tháng trước (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong số này có ông Long Nhật (59 tuổi, ca sĩ) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, ca sĩ).

Sơn Ngọc Minh là ca sĩ từng được khán giả trẻ biết đến rộng rãi khi hoạt động trong nhóm nhạc nam V.Music – một trong những boygroup nổi bật của Vpop đầu thập niên 2010. Sở hữu ngoại hình sáng, phong cách thư sinh cùng chất giọng nhẹ nhàng, Sơn Ngọc Minh từng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc trẻ Việt Nam trong giai đoạn thị trường âm nhạc phát triển mạnh các nhóm nhạc thần tượng.

Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990. Trước khi nổi tiếng, anh từng tham gia nhiều hoạt động văn nghệ và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp từ khá sớm. Tên tuổi của anh bắt đầu được chú ý khi gia nhập V.Music - nhóm nhạc được thành lập bởi công ty của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Nhóm gồm nhiều thành viên trẻ theo đuổi hình tượng hiện đại, năng động và hướng đến đối tượng khán giả tuổi teen.

Trong giai đoạn hoạt động mạnh nhất, V.Music tạo được dấu ấn với hàng loạt ca khúc như Bức thư tình chưa gửi, Ngày hạnh phúc, Lời anh hứa, Nếu như anh đến… Nhóm cũng thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng âm nhạc, chương trình truyền hình và sự kiện giải trí lớn. Sơn Ngọc Minh được xem là một trong những thành viên nổi bật nhờ ngoại hình điển trai cùng phong cách biểu diễn gần gũi.

Sau khi V.Music tan rã, Sơn Ngọc Minh bước vào con đường hoạt động solo. Tuy nhiên, giống nhiều thành viên bước ra từ mô hình nhóm nhạc, hành trình solo của anh gặp không ít khó khăn. Dù từng phát hành một số sản phẩm âm nhạc và tham gia các chương trình giải trí, Sơn Ngọc Minh chưa tạo được cú bật lớn để duy trì sức nóng như thời còn hoạt động trong V.Music.