Sơn Nasun phát động 2 cuộc thi nghệ thuật với tổng giá trị giải thưởng hơn 120 triệu đồng

Cuộc thi hát "Sắc màu Sơn Nasun - Thanh âm tự hào": Âm nhạc kết nối cảm xúc

"Sắc màu Sơn Nasun – Thanh âm tự hào" là cuộc thi dành cho cán bộ nhân viên Nasun Group, đối tác và cộng đồng yêu âm nhạc toàn quốc. Thí sinh tham gia theo hình thức đơn ca, thể hiện ca khúc "Sắc màu Sơn Nasun" bằng phong cách riêng, thể hiện trực tiếp trên nền nhạc gốc hoặc tự phối khí sáng tạo.

Cuộc thi diễn ra từ 15/01/2026 đến 28/02/2026, với nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho khối nội bộ và cộng đồng ngoài Nasun Group, với tổng giá trị giải thưởng gần 40 triệu đồng.

Poster chính thức của cuộc thi hát "Sắc màu Sơn Nasun - Thanh âm tự hào"

Thông tin chi tiết về cuộc thi hát "Sắc màu Sơn Nasun - Thanh âm tự hào"

1. Hình thức cuộc thi:

THI HÁT ĐƠN CA: Người dự thi đăng tải video phần trình bày ca khúc "Sắc màu Sơn Nasun" tại 3 nền tảng mạng xã hội: Facebook, TikTok và YouTube

2. Đối tượng tham gia cuộc thi:

Thí sinh tham gia theo hình thức đơn ca, thuộc 2 nhóm dự thi:

- Cán bộ nhân viên Nasun Group

- Cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, không thuộc Nasun Group

3. Cách thức tham dự:

- Cá nhân đăng ký dự thi bằng cách: Comment "Tôi đăng ký tham gia HÁT" vào bài thông báo cuộc thi của Fanpage NASUN PAINT, sau đó gửi tin nhắn từ tài khoản Facebook cá nhân chính thức đang hoạt động tới Fanpage NASUN PAINT:

https://www.facebook.com/www.nasunpaint.vn

với nội dung:

Họ và tên + Số điện thoại + Địa chỉ liên lạc + 1 hình chụp chân dung của mình + Tên tài khoản Tiktok, Youtube cá nhân của thí sinh kèm link để đăng ký thi.

Ban tổ chức sẽ lấy đúng tài khoản Facebook cá nhân gửi tin nhắn này là tài khoản dự thi.

- Người dự thi đăng tải video phần trình bày ca khúc "Sắc màu Sơn Nasun" tại 3 nền tảng mạng xã hội: Facebook, TikTok và YouTube – là tài khoản cá nhân chính thức của thí sinh đã đăng ký với Ban tổ chức theo hình thức đơn ca.

- Video bài dự thi sử dụng nền nhạc gốc hoặc cá nhân tự đệm đàn, thực hiện phần nhạc riêng cho bài dự thi của mình.

Link bài hát "Sắc màu Sơn Nasun":

https://www.youtube.com/watch?v=dBUrvfuwEsw

Cuộc thi nhảy tập thể "Bước nhảy sắc màu": Bùng nổ năng lượng - Thể hiện bản sắc

"Bước nhảy sắc màu" là cuộc thi nhảy tập thể theo phong cách đường phố hiện đại, biểu diễn trên nền nhạc bài hát "Sắc màu Sơn Nasun".

Các đội thi từ 5 thành viên trở lên sẽ đăng tải video biểu diễn trên các nền tảng Facebook, TikTok và YouTube. Tổng giá trị giải thưởng của riêng cuộc thi nhảy lên tới hơn 80 triệu đồng tiền mặt.

Poster chính thức của cuộc thi nhảy tập thể "Bước nhảy sắc màu"

Thông tin chi tiết về cuộc thi nhảy tập thể "Bước nhảy sắc màu"

1. Hình thức cuộc thi:

- THI NHẢY THEO ĐỘI NHÓM: Đội thi đăng tải video nhảy tập thể trên nền nhạc ca khúc "Sắc màu Sơn Nasun" tại 3 nền tảng mạng xã hội: Facebook, TikTok và YouTube

- Phong cách nhảy đường phố hiện đại (Nhảy ngoài trời).

2. Đối tượng tham gia cuộc thi:

Đội thi tập thể gồm từ 5 người trở lên. Các thành viên trong đội thi là người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

3. Cách thức tham dự:

- Đội thi đăng ký dự thi bằng cách: Comment "Tôi đăng ký tham gia NHẢY" vào bài thông báo cuộc thi của Fanpage NASUN PAINT, sau đó lấy 1 tài khoản cá nhân chính thức đang hoạt động của 1 thành viên đại diện nhóm để làm tài khoản dự thi, và gửi tin nhắn từ tài khoản Facebook này tới Fanpage NASUN PAINT:

https://www.facebook.com/www.nasunpaint.vn

với nội dung:

Tên đội dự thi + Số điện thoại + Địa chỉ liên lạc + hình chụp của các thành viên + Tên tài khoản Tiktok, Youtube cá nhân đại diện của nhóm kèm link để đăng ký thi.

Ban tổ chức sẽ lấy đúng tài khoản Facebook cá nhân gửi tin nhắn này là tài khoản dự thi.

- Đội thi đăng tải video nhảy tập thể trên nền nhạc ca khúc "Sắc màu Sơn Nasun" tại 3 nền tảng mạng xã hội: Facebook, TikTok và YouTube theo phong cách nhảy đường phố (Nhảy ngoài trời) theo đúng tài khoản đã được đăng ký với Ban tổ chức.

- Video dự thi có thể dưới dạng tự quay, không đòi hỏi sản xuất chuyên nghiệp. Yếu tố quan trọng là tính sáng tạo và truyền tải được nội dung, ý nghĩa của bài hát.

Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=dBUrvfuwEsw

Thời gian dự thi, tổng kết, công bố kết quả và trao thưởng cuộc thi

Thời gian đăng ký dự thi và đăng tải video dự thi:

0h ngày 15/01/2026 đến 14h00 ngày 28/02/2026.

Thời gian tổng kết và công bố kết quả:

0h ngày 01/03/2026 đến 23h59 ngày 19/03/2026.

Thời gian trao thưởng:

0h ngày 25/03/2026 đến 23h59 ngày 15/04/2026

Thông tin chi tiết về cuộc thi hát "Sắc màu Sơn Nasun - Thanh âm tự hào" và cuộc thi nhảy tập thể "Bước nhảy sắc màu" được trình bày đầy đủ tại thông báo chính thức trên trang Facebook của thương hiệu NASUN PAINT:

https://www.facebook.com/www.nasunpaint.vn