Sởn da gà lời dự đoán về drama tình ái của Han So Hee: Chi tiết gần như trùng khớp đến bất ngờ

Danh tiếng của Han So Hee đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau drama tình ái với Ryu Jun Yeol (Reply 1988) và nữ ca sĩ Hyeri. Cô vướng nghi vấn làm tiểu tam, gây thất vọng vì thiếu thành thật trong chuyện tình cảm hay có hành động thô lỗ với bạn gái cũ của người yêu. Loạt động thái xử lý lùm xùm đời tư kém tinh tế, càng làm càng gây tranh cãi khiến Han So Hee bị công chúng ác cảm, hứng chỉ trích dữ dội.

Đáng chú ý, sau khi Han So Hee vướng ồn ào tình ái, nhiều netizen Hàn đã bất ngờ phát hiện ra rằng từng có 1 bài đăng dự đoán gần như trùng khớp về rắc rối sẽ xảy ra với minh tinh My Name trong năm 2024.

Han So Hee vướng điều tiếng dư luận vì chuyện tình cảm "bùng binh" giữa cô với tài tử Ryu Jun Yeol và nữ ca sĩ Hyeri

Cụ thể, cách đây 3 tháng, 1 người dùng mạng (tạm gọi là A) đã bình luận dưới video có hình ảnh của Han So Hee rằng nữ diễn viên sẽ dính vào rắc rối gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Tài khoản A cho biết: "Cô ấy ngoại tình vào tháng 7 và giải quyết vào tháng 11". Khi bị netizen khác chất vấn vì sao tiên đoán được tương lai của Han So Hee, tài khoản nói trên không trả lời. Đến khi ồn ào tình ái của Han So Hee nổ ra, nhiều cư dân mạng không giật mình với bình luận dự đoán đúng y thực tế nói trên.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Ryu Jun Yeol và bạn gái cũ Hyeri đã cân nhắc có nên tiếp tục cuộc tình 7 năm của họ vào khoảng cuối tháng 8/2023. Đến ngày 13/11/2023, Ryu Jun Yeol - Hyeri quyết định chấm dứt mối quan hệ tình cảm và công bố với truyền thông. Chỉ sau 2 ngày Ryu Jun Yeol - Hyeri chia tay, Han So Hee đã cùng em gái đã đến xem triển lãm của nam diễn viên này. Trong tâm thư ngày 16/3, nữ diễn viên cho biết đó là lần đầu tiên cô gặp bạn trai tương lai.

Tuy nhiên, netizen đã phát hiện Han So Hee nói dối về lần đầu gặp gỡ Ryu Jun Yeol. Họ lần đầu tương tác trên mạng xã hội vào năm 2016, đến năm 2021 thì đóng chung quảng cáo với nhau. Do đó, cư dân mạng không khỏi nghi ngờ Ryu Jun Yeol và Han So Hee đã âm thầm phát triển tình cảm trước khi tài tử Reply 1988 chia tay với bạn gái.

Netizen xôn xao về bình luận tiên đoán lùm xùm tình ái Han So Hee vướng phải từ 1 người dùng mạng vào đầu năm nay (Ảnh: KCrush)

Ngoài ra, cư dân mạng còn phát hiện 1 người dùng mạng khác đã nhắc nhở Han So Hee kiềm chế tính cách hấp tấp, thận trọng trong cách hành xử khi gặp phải vấn đề không như ý muốn để tránh thị phi không đáng có. "Tôi chỉ mới theo dõi bạn trên Instagram gần đây. Nhưng hãy cho tôi nói điều này, tương lai của bạn thật sự không tốt lắm. Cuộc sống của bạn đi theo chiều hướng nào sẽ tùy thuộc lớn vào việc bạn làm. Năm nay bạn sẽ gặp 1 biến cố lớn. Nó có thể sẽ bùng lên dữ dội nếu bạn không có thái độ bình tĩnh trước sự việc. Mong bạn luôn giữ cho mình 1 tâm thiện, để khi giông tố có kéo đến thì mọi thứ cũng rời đi trong nhẹ nhàng", 1 khán giả bình luận trên trang cá nhân của Han So Hee vào đầu năm mới 2024.

Trùng hợp là những lời dự báo của các "thánh tiên tri" nói trên đang xảy ra đúng với Han So Hee ở thời điểm hiện tại. Nữ diễn viên đang vấp chỉ trích vì chuyện tình cảm với tài tử Ryu Jun Yeol. Không chỉ vậy, cô còn có hành động giải quyết ồn ào đời tư bốc đồng, thậm chí thô lỗ khi có hành động "đá đểu" người yêu cũ của bạn trai là nữ ca sĩ Hyeri. Trên diễn đàn Pann Nate, netizen xứ Hàn đều nhận định Han So Hee mất kiểm soát và tự đào hố chôn mình khi liên tục viết những điều gây tranh cãi trên blog lẫn trang cá nhân.

Chính Han So Hee cũng tự nhận cô "mất hết lý trí, hành động cảm tính và thô lỗ" khi vướng lùm xùm đời tư. Nữ diễn viên nhiều lần lên tiếng xin lỗi về cách hành xử của mình, nhưng vẫn không vớt vát được hình ảnh đang tụt dốc thiện cảm trong mắt công chúng. Trong tối 17/3, người hâm mộ của Han So Hee ở thị trường Trung - Việt đã tuyên bố dừng hoạt động fanpage, không tiếp tục ủng hộ nữ nghệ sĩ. Phần bình luận trên trang cá nhân của Han So Hee cũng tràn ngập lời chê trách nữ diễn viên. Đến chiều 17/3, Han So Hee đã ẩn, xóa toàn bộ bài viết trên blog cá nhân.

Han So Hee liên tục có thái độ hành xử, phát ngôn mất điểm khi vướng lùm xùm đời tư. Nhiều khán giả cho rằng cô đang tự "đào hố chôn mình" khi tự đứng ra xử lý vụ ồn ào tình ái với Ryu Jun Yeol và Hyeri

Nguồn: Naver