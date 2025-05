Sớm khởi công khu công nghiệp quy mô, có thể tiếp nhận hơn 35.000 lao động

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 7/5, Thường trực Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến việc chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Đáng chú ý, trong dịp này tỉnh Bình Dương sẽ khởi công xây dựng KCN Cây Trường và KCN Bàu Bàng mở rộng. Cả hai KCN này đều ở địa bàn huyện Bàu Bàng.

Theo đó, KCN Bàu Bàng mở rộng có vị trí tại thị trấn Lai Uyên, xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng và xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng với diện tích 1.000 ha.

KCN Cây Trường rộng 700 ha có vị trí tại thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng. Theo quy hoạch đây là KCN tập trung, đa ngành với các loại hình công nghiệp thu hút các dự án đầu tư có các ngành nghề theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

KCN Cây Trường có vị trí gần với Quốc lộ 13, đường Hồ Chí Minh đang xây dựng. Đáng chú ý, con đường 10 làn xe đã được xây dựng kết nối các KCN của Bàu Bàng đến dự án KCN Cây Trường.

Dự án này được HĐND tỉnh Bình Dương thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 vào tháng 11/2023. Theo đồ án được thông qua, KCN Cây Trường có diện tích lập quy hoạch rộng khoảng 700ha, quy mô lao động khoảng 35.000 người.

KCN Cây Trường được xác định là KCN tập trung, đa ngành với các loại hình công nghiệp thu hút các dự án đầu tư có các ngành nghề theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đến 2050, Bình Dương sẽ có đến 42 khu công nghiệp

Theo Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ đồng bộ, hiện đại, thông minh để mở rộng không gian phát triển, phát triển hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn; khai thác và sử dụng hiệu quả không gian trên cao, không gian ngầm, không gian sinh thái, không gian số, không gian văn hóa. Đẩy mạnh hình thành các hành lang, vành đai kinh tế, công nghiệp, đô thị, dịch vụ gắn với các hành lang giao thông kết nối liên vùng.

Đến năm 2030, tỉnh Bình Dương có 42 KCN với tổng diện tích khoảng 18.600 ha -21.000 ha. Trong đó, tiếp tục thực hiện 33 KCN đã được quy hoạch, gồm 29 KCN đã thành lập và 4 KCN đang chuẩn bị đầu tư; thành lập mới 10 KCN; nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi chức năng 1 KCN (KCN Bình Đường).

Giai đoạn 2031-2050, hoàn thiện đầu tư hạ tầng, lấp đầy các KCN đã được thành lập; bổ sung 5-6 KCN mới; nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi toàn bộ hoặc chuyển đổi một phần 7 KCN (Bình An, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Đồng An, Việt Hương) tại TP Dĩ An và Thuận An nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến năm 2050, trên địa bàn có 41-42 KCN với tổng diện tích khoảng 25.000 ha.

Cụ thể, các KCN Bàu Bàng 3, KCN Bàu Bàng 4, KCN Bắc Tân Uyên 2, KCN Dầu Tiếng 1A, KCN Dầu Tiếng 5, KCN Bắc Tân Uyên 4 dự kiến có bố trí quỹ đất để phục vụ công tác di dời công nghiệp ở phía Nam của tỉnh.

Đề xuất thực hiện 2 KCN theo mô hình công viên khoa học công nghệ (KCN Lai Hưng và KCN Bình Dương Riverside) và 1 KCN chuyên ngành cơ khí (KCN Bắc Tân Uyên 1). Đối với các KCN mới thành lập bên cạnh loại hình KCN đa ngành nghề sẽ ưu tiên phát triển theo hướng KCN hỗ trợ, KCN chuyên ngành, KCN sinh thái và KCN công nghệ cao.

Đến năm 2030, trên địa bàn có 32 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích khoảng 2.200 ha. Định hướng chuyển đổi 3 CCN hiện trạng (Bình Chuẩn, An Thạnh, Tân Đông Hiệp) và 1 CCN Phước Hòa chưa triển khai không còn phù hợp đưa ra khỏi quy hoạch.

Đến năm 2050 có khoảng có 40-45 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.000 ha (trong đó giai đoạn 2031-2050 thành lập mới 10-15 CCN với tổng diện tích khoảng 700ha).