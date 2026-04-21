Soi sức mạnh chiến hạm nổ súng chặn bắt tàu Iran trên Biển Arab

Vụ việc khiến USS Spruance nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, từ hỏa lực, tốc độ cho đến vai trò tấn công. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance ngày 19/4 đã chặn tàu M/V Touska, khi con tàu đang di chuyển ở phía bắc Biển Arab với tốc độ khoảng 17 hải lý/giờ, trên hành trình tới cảng Bandar Abbas (Iran). Trước đó, tàu đã Tousk nhiều lần bị cảnh báo vì vi phạm lệnh phong tỏa.

Tàu khu trục USS Spruance. (Ảnh: task and purpose)

USS Spruance bắt giữ tàu Iran thế nào?

CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã liên lạc liên tục với thủy thủ đoàn trong suốt 6 giờ, yêu cầu tàu dừng lại hoặc đổi hướng. Khi các yêu cầu không được chấp hành, lực lượng trên tàu khu trục USS Spruance đã đề nghị các thủy thủ trên tàu Touska phải rời khỏi phòng máy, sau đó bắn nhiều phát đạn từ pháo hạm Mk 45 vào khu vực phòng máy, khiến con tàu mất khả năng vận hành và buộc phải dừng lại giữa biển.

Tiếp đó, lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh số 31 đã đổ bộ, kiểm soát con tàu. Hiện Touska vẫn đang bị Mỹ bắt giữ. Quân đội Mỹ khẳng định toàn bộ chiến dịch được tiến hành “thận trọng, chuyên nghiệp và tương xứng” nhằm thực thi lệnh phong tỏa. Kể từ khi biện pháp này có hiệu lực, khoảng 25 tàu thương mại đã bị yêu cầu quay đầu hoặc trở lại các cảng của Iran.

Lính Mỹ bắt giữ tàu Iran.

Theo Hải quân Mỹ, USS Spruance (DDG-111) là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke (biến thể Flight IIA). Đây là chiến hạm thứ hai của Mỹ mang tên Đô đốc Raymond A. Spruance, người từng chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ trong các trận Midway và Biển Philippines vào Thế chiến II.

Con tàu được đóng tại xưởng Bath Iron Works (bang Maine) với chi phí khoảng 1 tỷ USD và chính thức đưa vào biên chế ngày 1/10/2011. USS Spruance cũng là tàu khu trục đầu tiên của Mỹ được trang bị hệ thống mạng nội bộ GEDMS do Boeing phát triển, cho phép truyền tải dữ liệu và video trên nền tảng tương tự internet ngay trên tàu.

Buồng lái của tàu được hiện đại hóa với màn hình màu và hệ thống điều khiển cảm ứng, thay thế phần lớn các đồng hồ cơ truyền thống.

Đáng chú ý, tháng 1/2024, Hải quân Mỹ đã tái trang bị hệ thống laser ODIN cho USS Spruance. Hệ thống này sử dụng chùm tia năng lượng cao để làm mù cảm biến và camera của máy bay không người lái đối phương, khiến chúng mất khả năng trinh sát và bám mục tiêu.

Sống sót trước các đòn tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ

Ngày 27/9/2024, trong lúc USS Spruance di chuyển qua Biển Đỏ cùng với các tàu khu trục USS Stockdale và USS Indianapolis thì bị lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen tấn công. Houthi đã phóng khoảng 20 tên lửa và máy bay không người lái vào nhóm tàu này. Giới chức Mỹ cho biết toàn bộ tên lửa và UAV đều bị đánh chặn hoặc không trúng mục tiêu.

Đến ngày 11/11/2024, sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các căn cứ Houthi ở Yemen, lực lượng này tiếp tục phóng 8 máy bay không người lái, 5 tên lửa đạn đạo và 3 tên lửa hành trình nhắm vào USS Spruance và USS Stockdale. Tất cả các vũ khí tấn công đều bị vô hiệu hóa. Phía Mỹ không ghi nhận thiệt hại hay thương vong.

Hỏa lực của USS Spruance

Theo thông tin từ Hải quân Mỹ, tàu khu trục này dài khoảng 155m, rộng 20m, mớn nước 10m và lượng giãn nước khoảng 9.200 tấn. Tàu được trang bị 4 tuabin khí General Electric LM2500-30, vận hành hai trục chân vịt, cho tổng công suất khoảng 100.000 mã lực.

USS Spruance có thể đạt tốc độ trên khoảng 56 km/h, tầm hoạt động khoảng 4.400 hải lý khi chạy ở tốc độ hành trình 20 hải lý/giờ. Tàu có khoảng 260 sĩ quan và thủy thủ.

USS Spruance được trang bị đầy đủ vũ khí cho tác chiến trên không, trên mặt nước và dưới nước. Các loại vũ khí này gồm pháo hạm Mk 45, hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx 20 mm, hai pháo 25 mm Mk 38 và súng máy cỡ nòng .50.

Đáng chú ý, tàu còn được tích hợp hệ thống laser ODIN, có khả năng làm mù cảm biến và camera của máy bay không người lái đối phương mà không cần phá hủy mục tiêu.

Về tên lửa, USS Spruance sở hữu 96 ống phóng thẳng đứng, có thể triển khai nhiều loại tên lửa như tên lửa Standard, tên lửa đánh chặn đạn đạo, ESSM, tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa chống ngầm.

Đối với các mối đe dọa dưới nước, tàu được trang bị ba ống phóng ngư lôi Mark 32, sử dụng ngư lôi Mark 46, Mark 50 và Mark 54. Ngoài ra, tàu còn có khả năng mang và vận hành hai trực thăng MH-60R Seahawk, phục vụ trinh sát và tác chiến chống ngầm.