Sôi sục không khí chuẩn bị lễ diễu binh, diễu hành lịch sử 50 năm mới có một lần: 100 triệu dân mong chờ

Với các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành của Bộ Công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần khẩn trương của Bộ Công an, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an trong việc triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023 - 2025) đã giao.