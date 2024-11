Soi “Quái thú” hơn 38 tỷ của Tổng thống Donald Trump

“Quái thú” The Beast 2.0 là mẫu limousine chống đạn được làm riêng cho Tổng thống của nước Mỹ - Donald Trump. Với mức giá lên đến 1,5 triệu USD (hơn 38 tỷ đồng), The Beast 2.0 là mẫu xe đắt nhất từng được chế tạo cho các đời Tổng thống Mỹ.

Cái tên “Quái thú" The Beast xuất phát từ tên gọi của mẫu Cadillac DTS bản kéo dài của cựu Tổng thống George W. Bush ra mắt vào năm 2001. Do kích thước đồ sộ nên, mẫu xe được các mật vụ đặt cho biệt danh là The Beast cho đến nay.

Ở mỗi đời Tổng thống, chiếc The Beast sẽ được đặt hàng riêng, tùy theo yêu cầu và sở thích của mỗi Tổng thống Mỹ.

The Beast 2.0 được chế tạo riêng cho Tổng thống Trump có mức giá lên đến 1,5 triệu USD (hơn 38 tỷ đồng).

Theo Fox News, Chính phủ Mỹ đã ký hợp đồng với tập đoàn GM sản xuất hơn chục chiếc limousine bọc thép, trị giá gần 16 triệu USD (khoảng 380 tỷ đồng). Mỗi lần ông Trump di chuyển trên đường sẽ có 2 chiếc The Beast tháp tùng, trong đó, một chiếc chuyên chở ông Trump và chiếc còn lại đóng vai trò "chim mồi".

Chiếc limousine Cadillac The Beast 2.0 thế hệ mới dành cho ông Trump thời điểm năm 2018 sở hữu lưới tản nhiệt có thiết kế giống như trên mẫu Cadillac Escala concept. Đây cũng là điểm tương đồng duy nhất của “quái thú” với thiết kế của những chiếc xe thông thường khác.

Với kích thước của một chiếc limousine và cân nặng lên đến 9 tấn, cái tên The Beast hoàn toàn phù hợp cho mẫu xe này của vị Tổng thống Mỹ.

The Beast 2.0 sở hữu hàng loạt các trang bị an toàn tối tân bao gồm lốp xe run-flat, công nghệ nhìn xuyên màn đêm, đi cùng với hệ thống thông tin liên lạc hiện đại và bảo mật bậc nhất. Bình khí oxy cũng được dự trữ sẵn trên xe để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp.

Trong khi đó, lớp vỏ thân xe dày 8 inch được cấu thành từ thép, nhôm và gốm với mục đích chống đạn. Kính xe được làm từ kính cường lực dày 5 inch. Những điều này khiến cánh cửa xe nặng tương đương cửa của một chiếc Boeing 757. Gầm xe được chế tạo từ bán tải hạng nặng Chevrolet Kodiak, gia cố thêm bằng titanium, gốm và tấm chống bom.

Xe còn được trang bị khả năng phòng thủ chủ động bao gồm hệ thống bắn khói, xả dầu ngăn cản các xe truy đuổi. Khi người lạ có ý định mở cửa xe, hệ thống sẽ phóng ra dòng điện để hạ gục người này. Bình xăng của xe cũng được bọc thép chống đạn và bao phủ bằng một lớp bọt đặc biệt chống cháy nổ.

Không phải ai cũng có thể cầm lái ''Quái thú''. Tài xế của Tổng thống sẽ được tuyển chọn gắt gao để bảo vệ Tổng thống khi cần thiết.

Bên trong nội thất xe trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại và bảo mật bậc nhất như dò tìm bằng định vị vệ tinh toàn cầu GPS, WiFi, điện thoại vệ tinh và kết nối thẳng đến điện thoại của cả Phó Tổng thống lẫn Lầu Năm Góc.