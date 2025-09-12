Soi nội ngoại thất Mercedes-Benz E-Class 2025 mới lộ diện tại Việt Nam: Dễ là bản ‘base’, có ADAS, mâm có thể gây tranh cãi

Chiếc E-Class 2025 bị bắt gặp mới đây thuộc bản E 200, không có gói tùy chọn AMG ở ngoại thất. Theo thông tin từ một số đại lý trong nước, E-Class thế hệ mới đã bắt đầu nhận đặt hàng và dự kiến ra mắt trong tháng 10 tới. Dự kiến xe tiếp tục lắp ráp trong nước và có 3 phiên bản gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive, E 300 AMG. Hiện chưa rõ chiếc bị bắt gặp thuộc bản E 200 nào hay thuộc lô xe phục vụ mục đích riêng.