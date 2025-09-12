Soi nội ngoại thất Mercedes-Benz E-Class 2025 mới lộ diện tại Việt Nam: Dễ là bản ‘base’, có ADAS, mâm có thể gây tranh cãi

Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tiếp tục bị bắt gặp tại Hà Nội. Đây là lần thứ hai E-Class 2025 bị bắt gặp trong nước. Trước đó hồi tháng 4/2024 xe xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải nhưng thuộc bản AMG cao cấp hơn.
Chiếc E-Class 2025 bị bắt gặp mới đây thuộc bản E 200, không có gói tùy chọn AMG ở ngoại thất. Theo thông tin từ một số đại lý trong nước, E-Class thế hệ mới đã bắt đầu nhận đặt hàng và dự kiến ra mắt trong tháng 10 tới. Dự kiến xe tiếp tục lắp ráp trong nước và có 3 phiên bản gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive, E 300 AMG. Hiện chưa rõ chiếc bị bắt gặp thuộc bản E 200 nào hay thuộc lô xe phục vụ mục đích riêng.
Về mặt ngoại thất, chiếc Mercedes-Benz E 200 2025 có vóc dạng tròn trịa rất giống với "đàn anh" S-Class đang bán trong nước. Lưới tản nhiệt thiết kế mới với họa tiết ngôi sao 3 cánh được phủ rộng.
Tuy nhiên, phiên bản này sử dụng đèn LED dạng chóa (High Performance LED), không phải đèn pha thấu kính Multi-beam hay Digital Light cao cấp hơn. Điều này đồng nghĩa đèn LED dạng chóa này không có khả năng "cắt" vùng sáng tránh gây chói mắt xe ngược chiều và có thể dự đoán đây là bản E 200 tiêu chuẩn (Avantgarde).
Một chi tiết khác càng cho thấy đây là bản tiêu chuẩn, đó là bộ mâm đa chấu chỉ có kích thước 17 inch. Tuy nhiên, không loại trừ đây là xe nhập về cho đại sứ quán trong nước nên sử dụng bộ vành nhỏ. Còn xe mở bán chính hãng sẽ có bộ mâm lớn hơn.
Về mặt kích thước, Mercedes-Benz E-Class 2025 có chiều dài cơ sở tăng thêm 22 mm (tổng 2.951 mm), không gian để đầu gối và chân tối đa đã tăng lần lượt 10 và 17 mm, qua đó mang lại trải nghiệm tiện nghi hơn cho hành khách.
Cụm đèn hậu LED có họa tiết logo của hãng rất độc đáo giúp xe càng dễ nhận diện từ xa trong điều kiện trời tối.
Bên trong nội thất chiếc E 200 2025 tại Hà Nội bọc da màu đen chủ đạo. Do không được trang bị gói tùy chọn ghế ngồi chỉnh điện đa hướng kết hợp các chức năng massage nên không có nút chỉnh ghế ở trên cửa như thường thấy. Dù vậy, hai ghế trước vẫn được chỉnh điện ở mức cơ bản.
Khư vực bệ trung tâm không còn các nút bấm hay bàn cảm ứng đa điểm như thế hệ cũ, điều này cũng giúp cabin trở nên tối giản và gọn gàng hơn.
Chiếc Mercedes-Benz E 200 2025 này chỉ được trang bị hai màn hình gồm màn trung tâm và đồng hồ tốc độ sau tay lái. Theo tư vấn bán hàng tại đại lý, bản E 300 AMG 2025 mở bán trong thời gian tới sẽ có màn hình Superscreen, tức ba màn hình gồm đồng hồ tốc độ, một màn hình chính 14,4 inch và màn hình 12,3 inch bên ghế phụ.
Nút bấm trên táp-pi cửa cho thấy hàng ghế trước có tính năng sưởi ấm/làm mát ghế. Trên vô lăng còn xuất hiện nút bấm của tính năng ga tự động thích ứng.
Hàng ghế sau khá đơn giản khi không có điều hòa riêng biệt, rèm che nắng hay màn hình giải trí thêm.
Về vận hành, nhiều khả năng E 200 2025 sử dụng máy xăng I4 2.0L mạnh 204 mã lực, 320Nm. Ngoài ra, động cơ này vẫn sẽ trang bị thêm bộ pin 48V đóng vai trò máy phát của hệ truyền động mild-hybrid. Hộp số loại tự động 9 cấp 9G-Tronic. Việc trên vô lăng có nút bấm ga tự động thích ứng nên không loại trừ khả năng xe có gói ADAS. Điều này cũng không ngạc nhiên bởi đối thủ là BMW 5-Series 2025 cũng đã có gói ADAS theo xe.