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Soi MG ZS 2026 đã về Việt Nam: Mâm 18 inch, động cơ hybrid, có ADAS cạnh tranh Xforce, Yaris Cross

Hoàng Dũng
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Với việc bổ sung công nghệ, MG ZS mới có thêm sức cạnh tranh với các đối thủ Nhật, Hàn Quốc.

MG ZS thế hệ mới tiếp tục bị bắt gặp khi đang trên đường vận chuyển bằng xe cứu hộ ở Hà Nội. So với lần bắt gặp trước, chiếc MG ZS lần này cho thấy rõ logo ở đuôi xe với dòng chữ "Hybrid" ở bên dưới tên xe. Điều này đồng nghĩa nhiều khả năng MG ZS thế hệ mới sẽ mở bán với cấu hình xăng/điện.

Soi MG ZS 2026 đã về Việt Nam: Mâm 18 inch, động cơ hybrid, có ADAS cạnh tranh Xforce, Yaris Cross - Ảnh 1.

Chiếc MG ZS mới được bắt gặp ở trung tâm kiểm tra khí thải. Ảnh: Hoàng Dũng

Thông tin này khớp với những gì tư vấn bán hàng tiết lộ từ khi trước, rằng ZS mới cho thị trường Việt Nam sẽ sử dụng động cơ hybrid. Đối chiếu với thị trường Indonesia, xe được trang bị hộp số hybrid chuyên dụng (DHT) 3 cấp. Thay đổi này giúp tối ưu hóa phân phối công suất giữa động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh và mô-tơ điện, công suất 136 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm.

Ngoại hình khớp với xe bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thái ở Hà Nội cách đây ít tuần. Bao gồm màu sơn trắng, bộ mâm đa chấu 18 inch cho thấy đây dễ là bản cao cấp nhất. Trên kính chắn gió có xuất hiện của camera quét nên nhiều khả năng xe cũng có gói ADAS.

Soi MG ZS 2026 đã về Việt Nam: Mâm 18 inch, động cơ hybrid, có ADAS cạnh tranh Xforce, Yaris Cross - Ảnh 2.
Soi MG ZS 2026 đã về Việt Nam: Mâm 18 inch, động cơ hybrid, có ADAS cạnh tranh Xforce, Yaris Cross - Ảnh 3.
Soi MG ZS 2026 đã về Việt Nam: Mâm 18 inch, động cơ hybrid, có ADAS cạnh tranh Xforce, Yaris Cross - Ảnh 4.
Soi MG ZS 2026 đã về Việt Nam: Mâm 18 inch, động cơ hybrid, có ADAS cạnh tranh Xforce, Yaris Cross - Ảnh 5.

Về thiết kế, MG ZS mới có đầu xe cá tính hơn đời cũ nhờ cụm đèn LED thanh mảnh nối liền lưới tản nhiệt tổ ong cỡ lớn. Đuôi xe tinh chỉnh nhẹ với đèn hậu LED tái thiết kế. Nhìn chung hình dáng của xe không thay đổi so với bản cũ dù đây là thế hệ hoàn toàn mới.

Ở bên trong, tham khảo MG ZS 2026 tại Indonesia cho cảm giác hiện đại hơn nhờ vô-lăng kiểu mới, cặp màn hình 12,3 inch gồm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Bản tại Indonesia còn có ghế trước chỉnh điện, điều hòa tự động, sưởi vô lăng, phanh đỗ điện tử kèm giữ phanh tự động và bệ tì tay trung tâm lớn, không gian phía sau được cải thiện so với đời trước. Cũng tại Indonesia, ZS mới còn có gói an toàn ADAS với 15 tính năng.

Với những nâng cấp toàn diện và hàm lượng công nghệ đáng chú ý như vậy, nếu xe được định mức giá bán dưới 600 triệu đồng, mẫu xe này hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng và lọt vào danh sách đề cử của hạng mục "Xe cho gia đình dưới 600 triệu" tại Car Choice Awards 2026 thuộc hệ thống giải thưởng Better Choice Awards.

Một số hình ảnh tham khảo của MG ZS mới:

Soi MG ZS 2026 đã về Việt Nam: Mâm 18 inch, động cơ hybrid, có ADAS cạnh tranh Xforce, Yaris Cross - Ảnh 6.
Soi MG ZS 2026 đã về Việt Nam: Mâm 18 inch, động cơ hybrid, có ADAS cạnh tranh Xforce, Yaris Cross - Ảnh 7.
Soi MG ZS 2026 đã về Việt Nam: Mâm 18 inch, động cơ hybrid, có ADAS cạnh tranh Xforce, Yaris Cross - Ảnh 8.
Soi MG ZS 2026 đã về Việt Nam: Mâm 18 inch, động cơ hybrid, có ADAS cạnh tranh Xforce, Yaris Cross - Ảnh 9.
Soi MG ZS 2026 đã về Việt Nam: Mâm 18 inch, động cơ hybrid, có ADAS cạnh tranh Xforce, Yaris Cross - Ảnh 10.
Soi MG ZS 2026 đã về Việt Nam: Mâm 18 inch, động cơ hybrid, có ADAS cạnh tranh Xforce, Yaris Cross - Ảnh 16.
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