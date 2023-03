Soi hành lý tại sân bay Đà Nẵng, phát hiện có súng và đạn

Trước đó, lúc 6h20 ngày 14/3, trong quá trình giám sát màn hình máy soi chiếu tại nhà ga hàng hoá, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, nhân viên an ninh sân bay phát hiện một kiện hàng có linh kiện rời của súng tự chế bằng kim loại.

2 viên đạn vỏ đồng bên trong có thuốc

Qua kiểm tra, số linh kiện này lắp lại thành 1 khẩu súng hoàn chỉnh và đi kèm là 2 viên đạn có vỏ bằng đồng, còn nguyên hạt nổ, bên trong có thuốc.

Bên trong 2 viên đạn có thuốc và được bịt kín

Bên trong 2 viên đạn có thuốc và được bịt kín

Trung tâm An ninh hàng không đã xác minh thông tin và biết được kiện hàng này được một nhân viên giao hàng tên P.T.Th. (50 tuổi), thường trú tại quận Thanh Khê gửi từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng đã lập biên bản vụ việc, hoàn tất hồ sơ và chuyển tang vật cho Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng điều tra theo thẩm quyền./.