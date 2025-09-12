Sôi động tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dành cho tân sinh viên khóa 70 VNUA

Đây là hoạt động thường niên của Học viện, nhằm chào đón các "tân binh" gia nhập đại gia đình VNUA, đồng thời trang bị cho các em những hành trang quan trọng để bước vào môi trường học tập, rèn luyện mới.

Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; đồng thời phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo, công tác sinh viên, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật… Qua đó, sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, trước hết là trong học tập và rèn luyện tại Học viện để đáp ứng yêu cầu đào tạo và nhu cầu xã hội.

Trước đó, tại lễ khai mạc tuần sinh hoạt công dân, PGS.TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến toàn thể tân sinh viên khóa 70. Thầy nhấn mạnh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ là ngôi nhà thứ hai của các em, nơi thầy cô luôn đồng hành để sinh viên vững vàng tiến bước, tự tin chinh phục ước mơ.

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên đã tham gia 07 khối học chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực như: tình yêu quê hương đất nước, lý tưởng và hoài bão của tuổi trẻ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng, nhiệm vụ năm học mới; quy định, quy chế trong đào tạo và công tác sinh viên… Các buổi sinh hoạt, tọa đàm không chỉ mang đến những kiến thức cần thiết mà còn tạo cơ hội để tân sinh viên gặp gỡ thầy cô, anh chị đi trước và kết nối bạn bè mới.

Tọa đàm chuyên đề tình yêu quê hương, đất nước, lý tưởng, hoài bão của thanh niên hiện nay và sinh viên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên khóa 70 đã khép lại, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, mở ra hành trình học tập, rèn luyện đầy hứng khởi của các tân sinh viên trong ngôi trường mới. Đây chắc chắn sẽ là những kỷ niệm khó quên trong ngày đầu bước vào giảng đường đại học của mỗi bạn trẻ.