'Soi điểm trừ' của Nha Trang ngày nóng, du khách Nga được gọi là đại sứ lạc quan

Ưu và khuyết điểm của Nha Trang trong ngày siêu nóng được nam du khách Nga hài hước chỉ ra khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ vừa bật cười tán thưởng.

Clip du khách Nga chỉ ra ưu, khuyết điểm của mùa hè Nha Trang khiến dân mạng bật cười. (Nguồn: @gaungaovn)

Clip ngắn của nam du khách người Nga chia sẻ về trải nghiệm những ngày nắng nóng đỉnh điểm tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam đăng tải gần đây thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng.

Giữa cái nắng gay gắt mà anh miêu tả là "cảm thấy kiểu như 50°C", vị khách dí dỏm chỉ ra những điểm cộng và điểm trừ bất ngờ của thời tiết lúc này. Ưu điểm lớn nhất, theo anh, chính là việc đường sá bỗng trở nên vắng vẻ, không một bóng người và không gian vô cùng yên tĩnh.

"Tình hình này là trên đường không có ai và rất im lặng", người đàn ông Nga nhận xét.

Điều khiến người xem vừa sửng sốt vừa bật cười chính là khuyết điểm duy nhất mà anh tìm ra. Thay vì phàn nàn về sự oi bức hay mệt mỏi, nam du khách hài hước bày tỏ sự tiếc nuối về việc không còn được nghe những âm thanh rao hàng quen thuộc hàng ngày

Anh nói: "Có một khuyết điểm rất buồn là gần đây mình không nghe được bài hát yêu thích nhất của mình là bánh bao, bánh bao đây, bánh bao nóng hổi thơm ngon đây".

Theo cảm nhận của cộn đồng mạng, người đàn ông này đã cho thấy tình cảm đặc biệt và sự hòa nhập tuyệt vời của anh với cuộc sống thường nhật tại Việt Nam. Sự quan sát tinh tế và dễ thương này nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem cho clip cùng "cơn bão thả tim" từ cư dân mạng.

Nhiều cư dân mạng khen ngợi sự lạc quan của anh: "Giữa cái nắng nóng đỉnh điểm mà anh ấy vẫn thèm bánh bao, người bản xứ còn muốn gục ngã chứ đừng nói là người nước ngoài vốn quen xứ lạnh"; "Điểm cộng là đường sá vắng vẻ, tha hồ tận hưởng không gian yên tĩnh. Tinh thần lạc quan vượt thời tiết này xứng đáng nhận điểm 10 tuyệt đối"; "Thay vì than vãn mệt mỏi, cách anh ấy tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt, bình dị trên đường phố Việt Nam"...

Dân mạng đánh giá cao sự lạc quan của anh chàng du khách khi không than vãn bất chấp thời tiết. (Ảnh chụp màn hình)

Phan Tú nhận ra, thay vì than thở, vị khách Nga đã tận hưởng mùa hè tại Việt Nam: "Phải gọi anh du khách này là đại sứ lạc quan của mùa hè năm nay mới đúng. Nhìn biểu cảm vừa tấu hài vừa tràn đầy năng lượng của anh giữa trời nắng chang chang mà thấy nể thực sự. Người ta đi du lịch gặp thời tiết này thì chỉ muốn ở trong phòng bật điều hòa, còn anh vẫn hào hứng ra bờ biển quay clip rồi nhìn nhận mọi thứ theo góc nhìn rất tích cực".

Không ít người sau khi xem clip cũng nhận ra xung quanh mình, vào những ngày hè có ít người bán bánh bao dạo hơn hẳn. Mỹ Anh, sống tại Nha Trang, chia sẻ: "Sống 30 năm rồi, giờ mình mới nhận ra là mùa hè ít có tiếng bánh bao đêm thật. Nắng nóng kiểu này đến mấy cô chú bán bánh bao còn phải trốn nóng thì lấy đâu ra loa mà phát cho ông nghe".

Hồng Hạnh dí dỏm khuyên tác giả clip nên ở Nha Trang đến tận mùa thu để được ăn bánh bao: "Khuyết điểm này nghe chấn động và buồn cười thật đấy. Thôi cố nhịn vài hôm, đợi trời dịu mát là âm thanh bánh bao nóng hổi lại vang vọng khắp đầu ngõ ngay ấy mà".

Ngoài ra, các bẹn trẻ cũng hiến kế rằng anh nên thử món ăn khác. Thu Uyên bật mí: "Mùa hè không có bánh bao nhưng được thay bằng các xe kem nhé. Tiếng 'ai bánh bao' được thay bằng 'ai kem không'. Đây gọi là sự tinh thế trong ẩm thực mùa nào thức đấy".

